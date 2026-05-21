В СП отметили уровень исполнения бюджета Минстроем РФ и ППК "Единый заказчик"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минстрой России и публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик» исполнили бюджет в 2025 году на высоком уровне, говорится в материалах Счетной палаты.
«Счетная палата проверила, как в 2025 году исполняли бюджет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и ППК “Единый заказчик в сфере строительства”. В отчетном году Минстрой сохранил высокий уровень кассового исполнения расходов, который наблюдается у ведомства на протяжении последних пяти лет», — отмечается в сообщении.
Так, по итогам 2025 года расходы исполнены в сумме 522,97 млрд рублей, что составляет 99,7% утвержденного объема сводной бюджетной росписи, отмечается в сообщении. Как и в предыдущие годы, основная доля в структуре программных расходов (73,2%) приходится на межбюджетные трансферты регионам.
По итогам проверки Счетная палата отметила значительный рост дебиторской задолженности министерства: за год она увеличилась на 51,7% и составила на начало 2026 года 203,4 млрд рублей. Около половины этой суммы приходится на задолженность по межбюджетным трансфертам, которая выросла за год на 20,4%, достигнув по итогам отчетного года 107,4 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей — просроченная задолженность. Основная причина роста дебиторской задолженности — увеличение объема выданных авансов.
«Проведенный Счетной палатой анализ изменений сводной бюджетной росписи показал, что по 83 объектам капитального строительства (ОКС) в течение года были увеличены бюджетные ассигнования на сумму 26,6 млрд рублей, которые впоследствии были полностью перераспределены на иные цели. Более того, по отдельным ОКС изменения в сводную бюджетную роспись вносились до девяти раз. По мнению Счетной палаты, перераспределение в течение финансового года бюджетных ассигнований на реализацию ОКС свидетельствует о недостатках их планирования», — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.
Публично-правовая компания «Единый заказчик» в 2025 году также показала высокий уровень кассового исполнения расходов — 100%, указали в Счетной палате. Общий объем расходов компании в 2025 году составил 200,3 млрд рублей, из них почти 72 млрд рублей направлены на капитальные вложения по 97 объектам. При этом 74,5% этой суммы составили авансовые платежи подрядчикам. Дебиторская задолженность компании по объектам капитального строительства увеличилась за год на 7,1% и достигла 115,6 млрд рублей. Основные причины роста — невысокие темпы приемки выполненных работ и высокий объем авансирования.