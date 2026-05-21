Тысячи сотрудников Meta* сокращены из-за ИИ

В компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) началась масштабная реструктуризация, в рамках которой сокращены около 10% персонала — примерно 8 тысяч человек, сообщает The New York Times и Bloomberg. Параллельно часть сотрудников переводится на новые проекты, связанные с искусственным интеллектом.
Решение принято в рамках пересмотра внутренней структуры компании после крупных инвестиций в развитие ИИ-инфраструктуры. По данным источников, речь идет о перераспределении примерно 7 тысяч сотрудников между направлениями.
Уведомления о сокращениях сотрудники получали утром. Руководство заранее рекомендовало работать из дома в день объявленных изменений. Те, кто все же пришел в офис, сообщили о появлении протестных материалов, связанных с новой стратегией компании, включая критику систем, используемых для обучения искусственного интеллекта.
Сильнее всего кадровые изменения затронули инженерные и продуктовые подразделения. Уволенным сотрудникам, по информации компании, обещаны компенсационные пакеты, включающие сохранение базовой зарплаты минимум на 16 недель, а также медицинскую поддержку и карьерное сопровождение.
Основатель компании Марк Цукерберг сообщил внутрикорпоративно, что дополнительных масштабных сокращений в текущем году не ожидается, однако отметил необходимость улучшения коммуникации внутри компании. Общий объем инвестиций в развитие ИИ ранее оценивался источниками в десятки миллиардов долларов.
Технологический сектор в последние годы переживает волну структурных изменений, связанных с перераспределением ресурсов в пользу искусственного интеллекта. Компании пересматривают штатные структуры, сокращая часть традиционных направлений и усиливая команды, занятые разработкой и внедрением ИИ-решений.
