Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Биричевский оценил издержки Евросоюза на энергоресурсы

Евросоюз понес потери до одного триллиона долларов после сокращения закупок российского сырья и углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

Евросоюз понес потери до одного триллиона долларов после сокращения закупок российского сырья и углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского. По его оценке, рост расходов связан с изменением структуры поставок энергоресурсов.

Дипломат отметил, что отказ от российских поставок привел к увеличению стоимости закупок энергоносителей из альтернативных источников. В числе факторов он также назвал последствия сокращения импорта и изменения логистических цепочек.

Отдельно в заявлении упоминаются события вокруг газовой инфраструктуры, включая повреждения системы «Северный поток», а также политические решения ЕС по поэтапному отказу от российских углеводородов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может переориентировать экспорт энергоресурсов на другие рынки и снизить зависимость от европейского направления. По его словам, такие изменения должны учитывать развитие новых логистических маршрутов и партнерств.

В российской позиции также подчеркивается, что европейские страны, отказавшись от прямых закупок, в дальнейшем могут сталкиваться с более высокими ценами при приобретении энергоресурсов через посредников.

После 2022 года энергетическая политика ЕС была пересмотрена, а страны союза ускорили переход к диверсификации поставок газа и нефти, увеличив долю поставок из США, Ближнего Востока и других регионов, а также расширив использование возобновляемых источников энергии.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с британским премьером.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше