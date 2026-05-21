Евросоюз понес потери до одного триллиона долларов после сокращения закупок российского сырья и углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского. По его оценке, рост расходов связан с изменением структуры поставок энергоресурсов.
Дипломат отметил, что отказ от российских поставок привел к увеличению стоимости закупок энергоносителей из альтернативных источников. В числе факторов он также назвал последствия сокращения импорта и изменения логистических цепочек.
Отдельно в заявлении упоминаются события вокруг газовой инфраструктуры, включая повреждения системы «Северный поток», а также политические решения ЕС по поэтапному отказу от российских углеводородов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может переориентировать экспорт энергоресурсов на другие рынки и снизить зависимость от европейского направления. По его словам, такие изменения должны учитывать развитие новых логистических маршрутов и партнерств.
В российской позиции также подчеркивается, что европейские страны, отказавшись от прямых закупок, в дальнейшем могут сталкиваться с более высокими ценами при приобретении энергоресурсов через посредников.
После 2022 года энергетическая политика ЕС была пересмотрена, а страны союза ускорили переход к диверсификации поставок газа и нефти, увеличив долю поставок из США, Ближнего Востока и других регионов, а также расширив использование возобновляемых источников энергии.
Читайте также: Зеленский провел переговоры с британским премьером.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.