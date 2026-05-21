ФАС занялась ценами на рыбу: всего одна мера поможет сделать ее дешевле

В России намерены сделать более прозрачной политику ценообразования в отношении рыбной продукции. В ФАС по результатам анализа рынка предложили сократить число посредников в цепочке реализации таких товаров. Это, как предполагается, позволит сделать рыбную продукцию дешевле. Об этом уведомили в пресс-службе ФАС в «Макс».
Как отмечается, в службе планируют оптимизировать цепочки поставок товара за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи. В ФАС напомнили, что правительство приняло постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с продукцией из рыбы.
«Служба анализирует полученную информацию по итогам введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. На основе анализа поступивших данных ведомством будут приняты дальнейшие меры, направленные на прозрачность ценообразования», — говорится в материале.
В апреле ФАС пообещала разобраться с ценами на яйца. Ведомство направило в федеральные торговые сети запросы ценообразования на продукт. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС обещает незамедлительно их пресекать.