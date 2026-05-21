В Грузии заявили о риске коллапса при отказе от топлива из России

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал власти Великобритании за призывы к Тбилиси вводить ограничения против России, сообщает телеканал Imedi. По его словам, Лондон требовал отказаться от импорта российских нефтепродуктов, одновременно смягчая собственные ограничения.
Папуашвили заявил, что британский посол, по его утверждению, проводил встречи с представителями грузинских властей и парламентом, убеждая их прекратить поставки российских нефтепродуктов в страну. Он назвал такую позицию противоречивой на фоне решений самой Великобритании.
По словам главы парламента, отказ Грузии от российских энергоносителей привел бы к необходимости искать альтернативных поставщиков, что, по его оценке, вызвало бы рост цен на топливо внутри страны.
Он также заявил, что при полном разрыве экономических связей с Россией грузинская экономика могла бы столкнуться с серьезными последствиями. В качестве примера он упомянул возможное давление на внутренний рынок и увеличение затрат для населения и бизнеса.
В своем выступлении Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии при принятии решений исходят прежде всего из экономических интересов страны и оценки потенциальных рисков для стабильности.
Вопрос экономических отношений с Россией остается одной из наиболее обсуждаемых тем во внутренней политике Грузии. Особое внимание уделяется энергетике, торговле и транзиту, поскольку российское направление сохраняет значительную роль для ряда секторов грузинской экономики.
