Нургалиева: вклад креативных экономик ДФО должен вырасти втрое к 2030 году

— Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике», который пройдет 21−23 мая в Улан-Удэ, станет одним из ключевых событий в этой сфере. Сколько участников вы ожидаете и из каких регионов?
— Действительно, 21−23 мая в Улан-Удэ пройдет уже третий форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». Он ежегодно наполняется новым содержанием. Если первый форум был посвящен формированию стратегий и специализации регионов — кино, мода, архитектура, медиа, IT, — то в прошлом году мы уже «упаковывали» эти идеи в инвестиционные проекты и обсуждали стык креативной экономики и бизнеса.
Тогда были запущены новые финансовые инструменты. Предприниматели и творческие команды получили прикладные механизмы выхода на рынки Дальнего Востока и России. Мы запустили торговую площадку на базе Газпромбанка, платформы на Ozon и Wildberries, акселерационные и образовательные программы.
К этому году накопился достаточный объем продуктов и решений, которые можно выводить на рынок. Поэтому форум будет посвящен прежде всего медиарынку — фильмам, мультфильмам, музыке, IT-решениям и всему аудиовизуальному контенту.
Фактически форум станет рынком для продавцов и покупателей контента. Мы ожидаем около 10 стран — в первую очередь Монголию, Китай, Индию, Казахстан и Белоруссию. Также приедут представители крупных российских и зарубежных фестивалей и платформ. В этом году заявлено около 2 тыс. участников из 40 регионов страны, ожидаем порядка 20 тыс. посетителей и более 250 спикеров.
Форум станет не только площадкой для обсуждений, но и пространством для практической работы: кинопитчинги, медиарынок, арт-рынок, мастер-классы, работа с продюсерами и коммуникационные площадки. Рассчитываем, что итогом станут как сделки, так и новые проекты, которые получат поддержку продюсеров.
— Как сегодня развивается сеть креативных кластеров на Дальнем Востоке?
— Первым стал «Квартал труда» в Якутии. Он уже несколько лет работает и показал свою эффективность. В этом году откроется креативный кластер в Улан-Удэ — это одна из причин, почему форум проходит именно там. Также в этом году откроется креативный кластер «Икра», который [входит в] мастер-план Петропавловска-Камчатского. В следующем году откроется кластер в Благовещенске, готова концепция креативного кластера во Владивостоке.
Все эти проекты финансируются государством и реализуются в рамках нашей программы. Это новая модель. Поэтому мы не только строим сами пространства, но и совместно с Дальневосточным федеральным университетом разработали первую в России программу по управлению креативными кластерами.
Мы обучаем команды, которые будут управлять этими пространствами: финансовыми моделями, резидентской политикой, мерами поддержки. Важно, чтобы это были не просто офисы, а полноценные инкубаторы для создания новых межотраслевых продуктов. В программу включены не только государственные проекты, но и инициативные команды, которые хотят создавать такие пространства самостоятельно. Сейчас таких команд уже больше десяти.
— Сколько сейчас составляет вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока и за счет чего планируется его рост?
— Сейчас вклад креативной экономики составляет примерно 2% в ВРП Дальнего Востока. Ставим задачу увеличить этот показатель до 6% к 2030 году — в соответствии с поручением президента. Мы видим, что ежегодно растет число предприятий, самозанятых и занятых в креативной экономике. Сегодня в ней работают около 70 тыс. человек, и мы планируем увеличить это число в два раза к 2030 году.
При этом для Дальнего Востока важны не только макроэкономические показатели, но и занятость как таковая. Модель, которую мы формируем, отличается от других регионов страны. Создавая центры креативных индустрий в крупных городах, мы одновременно обеспечиваем появление рабочих мест в удаленных территориях.
Яркий пример — Якутия, где при поддержке министерства создан «Квартал труда». Он ориентирован на IT-компании и цифровые продукты. Такие компании, разрабатывая игры и другие цифровые решения, часть задач передают в распределенные IT-центры в удаленных улусах. В результате вовлечены не только столицы, но и отдаленные территории.
Похожая модель развивается в Улан-Удэ, где проект связан с лекарственными растениями и традиционной медициной, поскольку Бурятия обладает богатым наследием тибетской медицины и лекарственных трав. Здесь хранится один из двух атласов тибетской медицины. Вокруг этого формируется целая экосистема: университеты разрабатывают лекарственные формулы и технологии выращивания растений, музеи занимаются популяризацией наследия, туристическая отрасль формирует маршруты и практики восточной медицины. В итоге этот проект создает рабочие места не только в столице республики, но и в отдаленных поселках и деревнях.
Для Дальнего Востока такие модели особенно важны, поскольку они формируют новые центры экономического и творческого роста по всей территории.
— Какие меры поддержки креативной экономики сегодня действуют на Дальнем Востоке и какие новые инструменты уже запущены или планируются к запуску?
— Помимо инфраструктуры, ключевое направление — киноиндустрия. На Дальнем Востоке работают сильные команды: «Сахафильм», «Байкалкино», региональные студии, есть опыт сотрудничества с Китаем, Кореей, Японией и Монголией.
Совместно с Фондом кино запущен конкурс фильмов о Дальнем Востоке и снятых на Дальнем Востоке. В прошлом году три проекта получили 200 млн рублей субсидий, сейчас они в производстве. Условия конкурса — съемки на территории региона и обязательное участие местных актеров, режиссеров и сценаристов. Это формирует устойчивую профессиональную среду. Параллельно создается кинопавильон в Якутске, работает Дальневосточная кинокомиссия, проходят фестивали и кинопремия.
Отдельный блок — образование. Развиваются программы для креативных кластеров и мастер-планов городов. Работает Институт креативной экономики, открыты филиалы ГИТИСа и Щукинского института. Это позволяет получать творческое образование на Дальнем Востоке.
— Насколько развитие креативной экономики влияет на удержание и привлечение молодежи на Дальний Восток и какие факторы сегодня здесь играют ключевую роль?
— Мы проводили исследования, чтобы понять, что влияет на решение молодежи остаться или уехать. Главный фактор — возможность самореализации. Молодежи важно не просто строить карьеру, а заниматься содержательной работой и раскрывать таланты. Это требует диверсификации экономики — развития помимо традиционных отраслей новых направлений, связанных с творчеством и технологиями.
Мы видим высокий интерес к образовательным и творческим направлениям: конкурс в вузы достигает тысяч человек на место. Также фиксируем стабильный приток молодежи 20−24 лет. Диверсифицированная экономика делает регион привлекательным и для местных жителей, и для приезжих.
В наших управленческих решениях мы ориентируемся на молодежь и студентов нового поколения, так как видим, что меняется система ценностей и запросов. Под этот запрос мы адаптируем и развитие креативной экономики, и образовательные программы.
Сегодня университеты Дальнего Востока становятся для нового поколения все более привлекательными: за последние три года они существенно обновили свои стратегии и содержание образовательных программ. У ключевых вузов региона, участвующих в программе «Приоритет-2030. Дальний Восток», сформированы отдельные стратегические проекты, встроенные в региональную и макрорегиональную повестку.
Поколение зумеров при выборе образования все более прагматично оценивает, насколько программы соответствуют современным технологиям и требованиям рынка труда. Гибкое обновление образовательных траекторий уже дало результат: сегодня на Дальний Восток приезжает в полтора раза больше иностранных студентов, чем три года назад, и в три раза больше студентов из других регионов России.
Это подтверждает, что мы попали в зону интереса молодого поколения, которое ориентируется на возможность быстро применять знания, интегрировать их в экономику региона, строить карьеру и быть востребованным — как в новых отраслях городской экономики, так и в традиционных, но уже технологически обновленных сферах.
— Какой вы видите креативную экономику Дальнего Востока через пять лет и какие ключевые результаты должны быть достигнуты к этому горизонту?
Я очень надеюсь, что мы достигнем все те цели, которые мы ставим перед собой. Во-первых, достижение вклада креативной экономики в ВРП — 6%, увеличение более чем в два раза числа занятых в креативной экономике Дальнего Востока, а также запуск и устойчивую работу не менее 10 креативных кластеров по всему Дальнему Востоку.
Ключевые отрасли, которые мы определили как приоритетные: киноиндустрия, архитектура, урбанистика, дизайн и мода. При этом существенно вырастет количество проектов, а выручка резидентов креативных кластеров увеличится с текущего уровня примерно в 1 млрд рублей до 25 млрд к 2030 году.
Идея в том, чтобы раскрутить тот «маховик», который мы сейчас запускаем, и выйти на уровень, когда система будет работать уже за счет собственных инвестиций и проектов.
Я также надеюсь, что к 2030 году мы сможем стать полноценным хабом для всей страны и для работы с Азией в сфере креативных индустрий, потому что каждый форум привлекает все больше стран, представителей индустрии, руководителей платформ и фестивалей, которые приезжают на Дальний Восток.
За ближайшие пять лет мы должны фактически «докрутить» этот хаб — от нынешних пилотных форматов совместного производства медиарынка и арт-рынка до полноценной устойчивой экосистемы. И к 2030 году, уверена, на Дальний Восток будут приезжать уже как в полноценный международный центр креативной экономики.