Россияне возвращаются к советскому способу покупки жилья

Такой тренд обусловлен высокими рыночными ставками по ипотеке, которые находятся в районе 20% годовых, сообщает ИА DEITA.RU. Растущая финансовая нагрузка вынуждает многих потенциальных покупателей искать альтернативные механизмы объединения средств для преодоления высокой стоимости квадратных метров. Один из наиболее распространённых коллективных подходов — совместная покупка недвижимости путем объединения капитала родственников, друзей или единомышленников.
Статистика банков подтверждает существенный рост таких сделок, в которых договор оформляется сразу на троих и более созаемщиков. Участники подобных схем совместно несут обязательства по кредиту, распределяют между собой права собственности, а также договариваются о попеременной или долевой оплате расходов по содержанию жилья, пишет портал «Дом Mail».
Не менее востребованы и альтернативные формы обмена, когда классические схемы «метр на метр» воплощаются через цепочки сделок с минимальными денежными доплатами. При отсутствии возможности оформить крупный целевой кредит участники рынка действуют, используя квартиры как расчетную единицу, договариваясь о взаимовыгодных обменах между семьями или домохозяйствами.
Преобразования претерпевают и покупательские предпочтения: растет интерес к просторным квартирам, а также к объектам с так называемой «европланировкой», которые позволяют комфортно проживать нескольким поколениям одной семьи под общей крышей. Наблюдается формирование новых моделей совместного быта, напоминающих советские коммунальные квартиры или крупные семейные кооперативы.
При этом специалисты по недвижимости обращают внимание на существенный юридический и организационный риск коллективного подхода к покупке жилья. Экономия, полученная на старте, может обернуться серьезными конфликтами по вопросам распределения собственности или оплаты текущих расходов. Юристы настоятельно рекомендуют заранее прописывать в договорах размеры долей каждого участника, порядок пользования помещением, график оплаты ипотечных взносов и коммунальных платежей, а также условия будущей продажи, раздела или наследования долей.
Игнорирование этих аспектов способно привести к сложным судебным спорам и затяжным имущественным конфликтам между дольщиками даже в пределах одной семьи.