Потребление электричества в Чехии выросло на фоне холодной зимы

В Чехии в первом квартале выросло потребление электроэнергии и газа, сообщает агентство ČTK со ссылкой на данные национального энергетического регулятора. Основным фактором роста названы повышенные потребности домохозяйств и холодная погода в январе.
По итогам первых трех месяцев года потребление электроэнергии увеличилось на 3,2% и достигло 16,9 ТВт·ч. Одновременно использование газа выросло на 4,4% — до 2,9 млрд кубометров.
Как уточняется, значительный вклад в увеличение спроса внесли бытовые потребители. Также выросло потребление газа со стороны крупных компаний и промышленных объектов. Из подземных газовых хранилищ за отчетный период было отобрано 1,8 млрд кубометров топлива, что примерно на 40% больше показателей прошлого года.
При этом объем собственного производства электроэнергии в стране сократился на 2% и составил 20,3 ТВт·ч. Одной из причин стали плановые остановки энергоблоков на АЭС Dukovany Nuclear Power Station и Temelín Nuclear Power Station.
По данным регулятора, выработка атомной генерации снизилась более чем на 8%. Также зафиксировано уменьшение производства на гидроэлектростанциях, угольных, ветровых и солнечных объектах. В то же время генерация на газовых электростанциях выросла более чем на 51%.
Чехия, как и другие страны Европы, продолжает корректировать энергетический баланс после последних лет нестабильности на рынке энергоресурсов. На фоне колебаний цен и погодных факторов власти и энергокомпании уделяют особое внимание надежности поставок и загрузке резервных мощностей.
