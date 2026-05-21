Сейсмика, Байкал и ЖКХ: почему жильё в Иркутской области бьёт по кошельку

Эксперт объяснил, какие факторы сделали регион одним из самых дорогих по жилью в Сибири.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 мая. Иркутская область остаётся одним из самых дорогих регионов Сибири по стоимости жилья из-за сочетания географических, инфраструктурных и экономических факторов. директор риелторской компании «Этажи» Виталий Толмачев, отмечает, что близость к Байкалу, высокая стоимость строительства и растущий спрос на жильё в Иркутске формируют устойчиво высокие цены на рынке недвижимости. Дополнительное влияние оказывают затраты на коммунальную инфраструктуру и внедрение энергоэффективных технологий.

По мнению специалиста, высокая стоимость жилья в регионе связана не только с рыночным спросом, но и с особенностями территории. Одним из ключевых факторов называют близость к Байкалу, которая придаёт недвижимости особый статус и повышает интерес со стороны покупателей премиального сегмента.

Серьёзное влияние оказывает и сейсмическая активность региона. Усиленные требования к строительству повышают себестоимость объектов и одновременно ограничивают объёмы качественного жилья на рынке. Это создаёт дефицит предложения, особенно в крупных городах области.

Дополнительной причиной роста цен эксперты считают сложную логистику. Протяжённость Иркутской области и разрозненность инфраструктуры увеличивают расходы на доставку материалов и обслуживание объектов. При этом рынок недвижимости внутри региона развивается неравномерно.

Отдельно Виталий выделил роль Иркутска как культурного и экономического центра Восточной Сибири. Город продолжает привлекать внутреннюю миграцию, а высокий спрос на ограниченные городские площади поддерживает рост стоимости квартир.

Влияние на цену жилья оказывают и коммунальные расходы. Рост тарифов на энергоресурсы и услуги ЖКХ увеличивает стоимость эксплуатации недвижимости, что закладывается в итоговую цену квадратного метра. Несмотря на сравнительно низкие тарифы на электроэнергию в Иркутске, затраты на отопление и водоснабжение остаются значительными.