В Октябрьском районе Новосибирска школу на 1100 мест достроят к концу 2027 года

В Октябрьском районе Новосибирска продолжают строить новую общеобразовательную школу на улице Большевистской. Здание рассчитано на 1100 учеников. Сейчас строители ведут активные работы: они уже закончили устройство лотков под инженерные коммуникации и сейчас монтируют плиты перекрытий на первом и втором этажах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В пятиэтажном здании сделают все необходимое для обучения. Проект включает в себя учебные классы, мастерские, библиотеку и кинотеатр. Для питания детей построят столовую на 600 мест. Для учеников младших классов выделят отдельный блок, где будет работать группа продленного дня. Чтобы в атриуме было много света, архитекторы предусмотрели большие окна и специальные зенитные фонари.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что застройщик завершит строительство здания и благоустройство территории вокруг него к концу 2027 года.