В Октябрьском районе Новосибирска школу на 1100 мест достроят к концу 2027 года

В пятиэтажном здании сделают все необходимое для обучения. Проект включает в себя учебные классы, мастерские, библиотеку и кинотеатр. Для питания детей построят столовую на 600 мест. Для учеников младших классов выделят отдельный блок, где будет работать группа продленного дня. Чтобы в атриуме было много света, архитекторы предусмотрели большие окна и специальные зенитные фонари.