ХСЗ построит для «Хабаровскводтранса» два дебаркадера

По информации пресс-службы ХСЗ, дебаркадеры проекта Р4200 представляют собой несамоходное плавучее сооружение. Оно предназначено для швартовки судов транзитных и местных линий, посадки и высадки пассажиров, а также для кратковременного пребывания экипажей проходящих теплоходов. На данный момент Хабаровский судостроительный завод уже подготовил оснастку и ведет обработку листовых материалов.