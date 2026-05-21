ХСЗ построит для «Хабаровскводтранса» два дебаркадера

На верфи приступили к подготовительному этапу строительства спецсудов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский судостроительный завод заключил договор с АО «Хабаровскводтранс» на строительство двух дебаркадеров проекта Р4200 класса Российского речного регистра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подписанный контракт стал первым из нескольких планируемых.

По информации пресс-службы ХСЗ, дебаркадеры проекта Р4200 представляют собой несамоходное плавучее сооружение. Оно предназначено для швартовки судов транзитных и местных линий, посадки и высадки пассажиров, а также для кратковременного пребывания экипажей проходящих теплоходов. На данный момент Хабаровский судостроительный завод уже подготовил оснастку и ведет обработку листовых материалов.

Помимо этого, на предприятии начали сварку обшивки корпуса дебаркадера. Проектной документацией занимается ООО «Дизайн Группа Рикошет», договор с которым тоже заключен. Завод продолжает переговоры по поступающим заявкам и согласование контрактов с другими заказчиками.