ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компаний за долги

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала применять обеспечительные меры к компаниям с задолженностью, ограничивая не только операции по счетам, но и распоряжение имуществом, включая нематериальные активы — товарные знаки, патенты, базы данных и другое. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на изученное письмо ФНС.
Так, если компания задолжала налоговой, то инспекция после проверки может заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам, если есть риск вывода имущества и затруднения последующего взыскания долга. Под такие меры теперь могут попадать не только денежные средства, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам, пишет издание со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо ФНС.
Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова пояснила «Известиям», что это не означает изъятие бренда или программного обеспечения. Однако компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия налоговой инспекции.
В пресс-службе ФНС газете сообщили, что обеспечительные меры и требования к третьим лицам принимаются на основе данных системы комплексного управления и администрирования долгом. Она анализирует риск-профиль налогоплательщика и выявляет признаки возможных нарушений, которые затем подтверждает инспектор в ходе проверки.
В ведомстве подчеркнули, что служба делает ставку на взыскание задолженности до банкротства компаний. По данным ФНС, благодаря внедрению единого налогового счета и автоматизации процедур число должников сократилось вдвое, а поступления в бюджет от мер взыскания в 2025 году достигли 1,4 трлн рублей. Кроме того, при выявлении злоупотреблений требования могут предъявляться не только самой компании, но и контролирующим или зависимым лицам, на которые был переведен бизнес. С таких лиц, как отметили в службе изданию, уже взыскали более 224 млрд рублей задолженности.