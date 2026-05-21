ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компаний за долги

В ведомстве подчеркнули, что служба делает ставку на взыскание задолженности до банкротства компаний. По данным ФНС, благодаря внедрению единого налогового счета и автоматизации процедур число должников сократилось вдвое, а поступления в бюджет от мер взыскания в 2025 году достигли 1,4 трлн рублей. Кроме того, при выявлении злоупотреблений требования могут предъявляться не только самой компании, но и контролирующим или зависимым лицам, на которые был переведен бизнес. С таких лиц, как отметили в службе изданию, уже взыскали более 224 млрд рублей задолженности.