ТАСС: США настроены на долгосрочное повышение пошлин в мире

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят добиться долгосрочного повышения импортных пошлин в рамках перестройки международной торговой системы. Об этом ТАСС сообщил источник в торговых кругах в Женеве.
«США хотят добиться перестройки международной торговой системы, поскольку считают, что их национальные интересы оказались ограничены устаревшими механизмами», — сказал собеседник агентства. По его словам, согласно позиции Вашингтона, создание новой системы потребует «долгосрочного повышения средних тарифных ставок», а также «открытия давно закрытых рынков другими странами».
Источник отметил, что в Вашингтоне по-прежнему считают сохраняющиеся торговые дисбалансы в двусторонних отношениях США со многими странами одной из ключевых проблем мировой экономики. В этой связи американская сторона выступает, по его словам, за формирование модели торговли, основанной на «справедливости, балансе и национальных интересах».