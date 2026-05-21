Глава ЦБ Монголии сообщил, что валютные резервы достигли исторического максимума

Президент центробанка страны Санжаагийн Наранцогт отметил, что в рамках общенационального движения "Продовольственная революция" животноводам, фермерам и производителям предоставили долгосрочные льготные кредиты с процентными ставками 5−6%

УЛАН-БАТОР, 21 мая. /ТАСС/. Валютные резервы Монголии достигли исторического максимума — $7,3 млрд, экспорт страны вырос более чем на 60% за первый квартал 2026 года. Об этом сообщил президент Монголбанка (центробанка страны) Санжаагийн Наранцогт на встрече с главой монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсухом.

«Несмотря на внешние и внутренние вызовы, Монголбанк добился значительных успехов в обеспечении устойчивости национальной валюты и стабилизации инфляции. В первом квартале 2026 года экспорт увеличился более чем на 60%, а валютные резервы достигли исторического максимума в $7,3 млрд», — отметил глава центробанка.

Он напомнил, что в рамках общенационального движения «Продовольственная революция» животноводам, фермерам и производителям предоставили долгосрочные льготные кредиты с процентными ставками 5−6%. В итоге менее чем за три года было введено в эксплуатацию 53 новых предприятия, производящих более 1 000 новых видов продукции.

«Инфляция, достигшая 10,1%, стабилизируется благодаря политике центробанка. Он проводит правовые реформы для повышения кредитного рейтинга страны и укрепления доверия иностранных инвесторов», — отметил Санжаагийн Наранцогт.

Руководители Монголбанка, представляя в парламенте денежно-кредитную политику правительства на 2026 год, сообщили о планах стабилизировать инфляцию на уровне 5% плюс-минус 2 процентных пункта в среднесрочной перспективе. Однако к маю цены на потребительские товары и услуги выросли на 10,1% в годовом исчислении. Это первый за два с половиной года двузначный рост инфляции.