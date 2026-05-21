Глава ЦБ Монголии сообщил, что валютные резервы достигли исторического максимума

Руководители Монголбанка, представляя в парламенте денежно-кредитную политику правительства на 2026 год, сообщили о планах стабилизировать инфляцию на уровне 5% плюс-минус 2 процентных пункта в среднесрочной перспективе. Однако к маю цены на потребительские товары и услуги выросли на 10,1% в годовом исчислении. Это первый за два с половиной года двузначный рост инфляции.