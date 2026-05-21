Генеральный директор СУЭК-Красноярск Евгений Евтушенко: «Повышение производительности труда отражается на благосостоянии наших сотрудников и их семей»

«За последние пять лет мы увеличили эти показатели почти в полтора раза. По итогам 2025 года наши предприятия, — Бородинский, Назаровский и Берёзовский разрезы, добыли почти 38 млн тонн угля, а это 1176 тонн на человека в месяц. Этот показатель почти в два раза выше общероссийского, — сказал Евгений Евтушенко. — Компания постоянно работает над ростом производительности труда и эффективности во всех направлениях. Нами создана система мотивации персонала, направленная на достижение определённых результатов. В эти процессы постоянно вовлекаются сотрудники предприятий, которые изнутри видят, с помощью каких инструментов можно усовершенствовать те или иные операции».