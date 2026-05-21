Генеральный директор СУЭК-Красноярск Евгений Евтушенко: «Повышение производительности труда отражается на благосостоянии наших сотрудников и их семей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на прошедшем 19 мая Всероссийском форуме «Повышение производительности труда» наш регион представил лучшие практики в этом направлении.
Форум прошёл в национальном центре «Россия» на Енисее под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова.
В ходе мероприятия совместно с Губернатором Михаилом Котюковым, представителями региональной власти и бизнеса рассмотрены подходы, которые должны стать основой для дальнейшего роста экономики.
Открывая форум Александр Новак отметил: «По поручению Президента России Правительство разработало и утвердило план структурных изменений российской экономики до 2030 года. Первый и центральный раздел плана — изменение структуры занятости и обеспечение гибкости рынка труда, согласно которому необходимо высвободить кадровый ресурс из низкопроизводительных секторов и направить его в приоритетные отрасли — обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм, креативные индустрии».
Для решения задач в этой области был создан федеральный и сеть региональных центров компетенций.
Губернатор края Михаил Котюков в своём выступлении сказал, что на данный момент 150 крупнейших компаний края прошли через первый этап модернизации производственных процессов, смогли увеличить целевые показатели и приступили к расширению предприятий. «Более 60% участников превысили плановые показатели роста производительности в 5%. В этом предприятиям помогают специалисты регионального центра компетенций, который входит в пятёрку лучших в России».
Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко рассказал участникам форума о том, как Компании удалось выйти на рост производительности труда, что это даёт бизнесу и региону в целом.
«За последние пять лет мы увеличили эти показатели почти в полтора раза. По итогам 2025 года наши предприятия, — Бородинский, Назаровский и Берёзовский разрезы, добыли почти 38 млн тонн угля, а это 1176 тонн на человека в месяц. Этот показатель почти в два раза выше общероссийского, — сказал Евгений Евтушенко. — Компания постоянно работает над ростом производительности труда и эффективности во всех направлениях. Нами создана система мотивации персонала, направленная на достижение определённых результатов. В эти процессы постоянно вовлекаются сотрудники предприятий, которые изнутри видят, с помощью каких инструментов можно усовершенствовать те или иные операции».
Евгений Михайлович подчеркнул, что за последние годы сотрудники Компании разработали и подали 256 предложений направленных на повышение производительности и эффективности производства, модернизировано 35 единиц горнотранспортного оборудования, проведён реинжиниринг техники с заменой зарубежных технологий на отечественные разработки, а ремонтно-механические заводы Компании обеспечивают инженерную независимость за счёт реализуемой с 2012 года программы импортозамещения. Особую роль уделяют угольщики цифровизации, сформирован единый цифровой контур управления: диспетчеризация, онлайн-мониторинг производственных процессов и многофункциональная система безопасности. А к 2030 году на Бородинском разрезе планируют создать цифрового двойника предприятия.
Генеральный директор СУЭК-Красноярск также напомнил, что Компания работает в моногородах и это отдельная социальная зона ответственности.
«Повышение производительности труда, повышение эффективности производства в первую очередь отражается на благосостоянии наших сотрудников и их семей. Мы создаём фундамент социальной ответственности, за которым стоит будущее наших территорий», — сказал Евтушенко.