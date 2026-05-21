«Нам страшно»: жители аварийного дома в Актобе просят расселить их

Двухэтажному дому, на который жалуются актюбинцы, почти 70 лет. Фундамент просел, а через некоторые трещины в стенах можно увидеть улицу. Местные жители признаются: каждый день начинается с тревоги, не обрушится ли что-нибудь на них.
Жительница Актобе Марина Баранцева заявила: «Там крыша упала, балка прикручена на проволоку. Здесь проживают дети. А вдруг упадет, прибьет детей?! Условий никаких. У меня, например, даже воды в доме нет. Была колонка, ее третий год как убрали. Воду покупала в магазине. Это что, условия?! Ни туалета нет, ничего нормального».
В доме проживают шесть семей, владельцы еще двух квартир съехали. Жильцы добились признания дома аварийным, но дело не продвинулось.
Местный житель Ерболат Кударов возмутился: «Этот дом уже давно должен пойти под снос. Мы уже собрали все документы для этого. Но акимат только кормит обещаниями, каждый раз “завтра”. Это тянется уже с марта. Так и до зимы дойдет, а нам страшно. Дом весь рушится, ремонт здесь делать бессмысленно».
В акимате подтвердили, что дом подлежит сносу и расселению, но конкретных сроков не назвали. Строение могут снести по программе реквизиции (тогда людям выплатят компенсацию из бюджета) или по программе реновации (с привлечением спонсоров). Перед этим предстоит провести оценку квартир.
Заведующая сектором отдела жилищной инспекции акимата Асима Омарова заявила: «В настоящее время подана бюджетная заявка на проведение оценки квартир. Как только ее одобрят и будут выделены средства, проведем оценочные работы. Потом будем либо выкупать квартиры по оценочной стоимости, либо привлекать спонсоров для решения этого вопроса».
Жильцы аварийного дома надеются, что расселение начнется уже этим летом.