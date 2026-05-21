У стран Африки есть запрос на мобильный комплекс видеоаналитики от NtechLab

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Страны Африки проявили интерес к новому мобильному комплексу видеоаналитики разработки компании NtechLab, технологического партнера Ростеха. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Алексей Паламарчук в кулуарах ЦИПР-2026.
«У нас есть запрос на этот автомобиль от стран Африки, особенно там, где нет возможности разворачивать инфраструктуру на больших пространствах. Если так представить, то этот автомобиль, что называется, в чистом поле или в степи может обеспечить полноценную охрану периметра от диких животных и от другого проникновения, вплоть до контроля верхней полусферы, то есть от беспилотников», — сказал он.
В пресс-службе компании также уточнили, что комплекс был продемонстрирован делегации из Зимбабве.
В целом компания работает по другим своим решениям более чем в 30 странах мира. По словам гендиректора, эти решения вызывают большой интерес и есть обращения о возможности их разворачивания в других странах.
О комплексе.
Мобильный комплекс смонтирован на шасси автомобиля «Газель NN Комби» в трехсалонной компоновке. ПО комплекса анализирует видеоданные в режиме реального времени, что позволяет контролировать доступ на территорию проведения мероприятия, исключая допуск лиц, присутствие которых нежелательно или создает угрозу общественной безопасности.
Также комплекс может выявлять нарушения правопорядка и иного рода угрозы, падения, драки. В состав комплекса входят 28 видеокамер. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 кв. км с общим числом участников более несколько сотен тысяч человек.
NtechLab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.
