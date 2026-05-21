Гости Российско‑Китайского ЭКСПО высоко оценили продукцию Хабаровского края

«В этом году стенд Хабаровского края открывает зону российских регионов. Благодаря такому максимально удачному расположению наше экспоместо посещает более 1000 человек в день! Ажиотаж огромный! Гости стенда проявляют большой интерес к нашей продукции — от рыбных и мясных деликатесов до дизайнерской одежды. Уже в первые дни выставки раскупили 90% всего что привезли. Это говорит о наших возможностях в Китае — рынок готов пробовать, открыт нашей продукции. И участие в таких мероприятиях это подтверждает», — отметила директор Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.