Сегодня завершается работа X Российско‑Китайского ЭКСПО, и бизнес Хабаровского края подводит первые итоги участия в масштабном международном мероприятии. В активе предпринимателей края — более сотни проведённых переговоров, первые достигнутые договорённости, высокие продажи и более тысячи посетителей краевого стенда ежедневно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В этом году стенд Хабаровского края открывает зону российских регионов. Благодаря такому максимально удачному расположению наше экспоместо посещает более 1000 человек в день! Ажиотаж огромный! Гости стенда проявляют большой интерес к нашей продукции — от рыбных и мясных деликатесов до дизайнерской одежды. Уже в первые дни выставки раскупили 90% всего что привезли. Это говорит о наших возможностях в Китае — рынок готов пробовать, открыт нашей продукции. И участие в таких мероприятиях это подтверждает», — отметила директор Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.
Что представили.
Центр поддержки экспорта обеспечил полный цикл участия делегации: застройку выставочной экспозиции, организацию посещения предприятий, лингвистическое сопровождение переговоров. Это позволило предпринимателям сосредоточиться на презентации своих брендов и поиске надежных партнеров.
На международной выставке ЭКСПО свою продукцию представили как опытные участники, так и компании, только начинающие выход на внешние рынки. Экспозиция региона продемонстрировала разнообразие товаров и потенциал для экспорта. В пищевой линейке были представлены замороженный берёзовый сок без сахара и консервантов, супер-концентрат сока жёлтой берёзы, а также мёд под брендом «Таежная пасека». Богатство дальневосточных морей презентовали продукцией из тюленьего жира, сельди, лосося, филе и икры. Фармацевтическую продукцию представил один из ведущих производителей региона.
Гости Российско‑Китайского ЭКСПО высоко оценили продукцию Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края.
Посетители стенда также могли познакомиться с мясными изделиями, десертами из ягод и фруктов, кофе с добавлением дальневосточных эндемиков и продукцией одной из крупнейших пивоваренных компаний страны. Креативные индустрии региона презентовали коллекции одежды местных дизайнеров и анимационные студии с сертифицированным контентом.
Китайские партнеры активно знакомились с ассортиментом, дегустировали натуральную продукцию и обсуждали условия поставок.
«Выставка масштабная, наша продукция вызвала большой интерес, особенно мясные изделия из свинины. Дегустации прошли отлично — продукция оказалась настолько востребована, что нужно было везти больше. Огромное спасибо Центру поддержки экспорта: поддержка чувствуется на всех этапах», — поделился индивидуальный предприниматель Григорий Платонов.
«Мы на ЭКСПО не первый раз, опыт уже есть. Потенциальных партнеров много, китайцы проявляют живой интерес — им нравится все российское, натуральное, из тайги. Наши вкусы они любят, но уровень сладости для них непривычный — это мы заметили сразу. Дегустации шли активно все дни: народ подходил, пробовал, расспрашивал. Значит, продукция цепляет — и это главное», — рассказал предприниматель Василий Лебедев.
На полях ЭКСПО.
Как отметили в Центре поддержки экспорта, только на стенде края за эти дни прошло более сотни переговоров. Помимо этого, бизнес Хабаровского края принял участие в мероприятиях, организованных на полях ЭКСПО Российским экспортным центром — B2B-переговорах и фестивале-ярмарке «Сделано в России», на которой свою продукцию представляют более 100 отечественных производителей почти из 40 регионов России.
По словам руководителя представительства РЭЦ в Хабаровске Михаила Сергиенко, уже достигнуты предварительные договорённости. В ближайшее время ожидается заключение новых внешнеторговых контрактов по итогам мероприятия.
Напомним, X Российско‑Китайское ЭКСПО проходит в Харбине (провинция Хэйлунцзян, КНР) под девизом «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода». Открыли мероприятие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель Премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцин.
Выставка собрала более 1 500 компаний из 46 стран и регионов на площади 12 тысяч квадратных метров, при этом российская экспозиция заняла 4,5 тысячи квадратных метров и объединила 250 организаций из 16 регионов России. Хабаровский край продемонстрировал не только продукцию малого и среднего бизнеса — от даров тайги до креативных брендов, — но и стратегические инициативы развития региона. Ключевым представленным проектом стал план развития острова Большой Уссурийский, предусматривающий создание грузопассажирского пункта пропуска, филиала Национального центра «Россия», парка Дружбы народов и Российско‑Китайского технопарка.