Это не конец: финансист Беляев сказал, что ждет доллар после падения до ₽70

В среду, 20 мая, курс доллара на рынке Forex в моменте опускался до 69,92 рубля — минимума с декабря 2023 года. С начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%. Финансовый аналитик Михаил Беляев беседе с aif.ru заявил, что курс доллара в скором времени может вернуться к отметке 80 рублей.
Аналитик отметил, что нынешний курс рубля объясняется спекулятивными операциями на рынке. Он пояснил, что рынок Forex ориентируется не на фундаментальные показатели, а на настроения спекулянтов и политические ожидания.
«Может складываться впечатление, что у Америки и доллара дела не так хороши: там и война идет, и в прессе разгоняются сведения о том, что у власти позиции не лучшие, в экономике неурядицы вроде инфляции. Но кроме цен на продовольствие и бензин, у них все остальное пока не критично», — подчеркнул эксперт.
По мнению аналитика, реальный курс рубля может быть выше.
«Наши объективные экономические условия подсказывают, что курс рубля должен быть совершенно иным. Как минимум, речь должна идти о 80 рублях за доллар. Для экономики в целом нужен курс, который складывается объективно», — резюмировал Беляев.