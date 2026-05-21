Аналитик Беляев спрогнозировал снижение цен на электронику летом

После затяжной череды праздников потребители в РФ могли заметить небольшое снижение цен на некоторые товары. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с aif.ru объяснил, что эта коррекция не является дефляцией.
По его словам, цены искусственно завышались под праздничный спрос, теперь же продавцы вынуждены корректировать стоимость товаров.
«Сейчас мы видим феномен временного, действительно некоторого снижения цен. У нас была череда праздников: Новый год, Рождество, Крещение, Старый Новый год, День святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, Пасха — и всё это были поводы для повышения. Под растущий спрос цены вздувались, но бесконечно это продолжаться не может. В конце концов они уткнулись в ограниченную платежеспособность населения. Поэтому наступил период коррекции цен. Но это не дефляция. Дефляция — это устойчивая тенденция на снижение цен», — подчеркнул Беляев.
Аналитик подчеркнул, что продавцы были вынуждены пойти на снижение цен.
«Говорить о какой-то тенденции к снижению цен можно только в смысле замедления темпов роста. Вот об этом говорить можно, а ожидать реального снижения пока не приходится», — добавил он.
Единственным исключением, где падают цены, по мнению Беляева, является рынок электроники. Там снижение цен объясняется выпуском новых моделей, а не курсом валют.
«Цены могут снижаться только на электронику. Просто выходит новое поколение, предыдущие выпуски морально стареют, и чтобы они все-таки находили сбыт, на них снижают цены. Но это совсем другое политэкономическое понятие — моральное старение. Это закон именно для этой группы товаров, а все остальное будет дорожать или как минимум оставаться на прежнем месте», — резюмировал аналитик.
