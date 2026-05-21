Многоуровневые парковки появятся в Луганске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске в новых микрорайонах делают ставку на многоуровневые парковки.
Об этом в ходе прямой линии сообщила первый замминистра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Кулик.
Она отметила, что таким образом при возведении новых микрорайонов будет решен вопрос размещения транспорта. Но остается проблема в старой застройке. «Реконструировать же старое жилье чаще всего невозможно, это очень плотная застройка», — добавила Кулик.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
