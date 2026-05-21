Строительство школы на 1225 учеников в Верхней Пышме завершат в 2027 году

Денис Паслер рассказал о ходе строительства одной из крупнейших школ Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ходе строительства нового корпуса школы № 22 в Верхней Пышме. Новое учебное учреждение на проспекте Успенском станет одним из крупнейших в регионе. Объект сдадут в первом квартале 2027 года.

— Корпус рассчитан на 1225 учеников при обучении в одну смену. В нем — 49 учебных классов, раздельные гардеробные блоки для учеников разных звеньев. Места предусмотрены для маломобильных школьников, как и три лифта, а также оборудованные санузлы, — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Здание нового корпуса будет построено в виде буквы «Е». Его площадь составит почти 29 тысяч квадратных метров. На первом этаже выделят учебные классы для первоклассников, а рядом будет обустроена игровая комната с раздельными спальнями для продленки.

Также в корпусе появятся четыре спортзала и актовый зал на 540 человек. На прилегающей территории построят стадион с полем для мини-футбола, площадки для игры в волейбол, баскетбол и занятий гимнастикой, а также беговые дорожки.

Позаботились и об отдыхе школьников: специалисты обустроят соответствующие зоны и площадку для проведения различных мероприятий. Сейчас в новом корпусе ведутся отделочные работы. Кроме того, начинается благоустройство территории.