Казахстан зарабатывает миллионы долларов на сигаретах

За январь-март Казахстан заработал 42,5 млн долларов на экспорте сигарет. Это максимум как минимум с 2015 года. При этом выросли и цены на табачную продукцию в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстан увеличил экспорт сигарет. Telegram-канал Data Hub отмечает, что поставки табачной продукции в другие страны по итогам января-марта достигли 42,5 млн долларов — максимального показателя как минимум с 1 квартала 2015 года.

Всего за рубеж было отправлено порядка 1,5 тыс. тонн табачной продукции. Больше всего сигарет экспортировали в соседний Кыргызстан. Также в тройку лидеров вошли Узбекистан и Монголия.

На этом фоне в стране наблюдается резкий рост производства и снижение импорта сигарет. Поставки табачной продукции из других стран упали до 9 млн долларов, что является антирекордом как минимум с 2015 года, а производство собственных сигарет выросло до максимума по меньшей мере с 2013 года.

Несмотря на такие показатели, цены на табачную продукцию в Казахстане растут довольно сильно. В апреле сигареты с фильтром подорожали на 0,3%, а с начала года — на 5,9%. За год рост цен достиг 12,6%, в то время как общая инфляция по итогам апреля составила только 10,6%.

Цены на сигареты растут не только из-за экономических факторов, но и из-за государственного регулирования. В Казахстане установлены минимальные цены на табачную продукцию. К 2026 году пачка сигарет и изделий с нагреваемым табаком должна стоить не менее 970 тенге — на 50 тенге дороже, чем годом ранее. Реальная стоимость сигарет в магазинах значительно выше: продавать их дешевле 970 тенге нельзя, но можно дороже.