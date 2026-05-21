Рост импорта СПГ и угля из России зафиксировали в Японии

Япония нарастила закупки российских энергоресурсов в апреле, следует из данных Министерства финансов Министерство финансов Японии, на которые ссылается РИА Новости. Речь идет о заметном росте импорта газа и угля на фоне расширения внешнеторговых потоков между странами.
По данным статистики, в апреле поставки сжиженного природного газа из Россия в Япония увеличились на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт каменного угля вырос на 128,5%.
Отдельно фиксируется расширение поставок по ряду товарных категорий. Так, импорт железа и стали увеличился на 48,6%, а поставки овощей выросли более чем в три раза — на 203%.
Параллельно отмечается рост экспортных поставок из Япония в сторону Россия. В апреле объем японского экспорта увеличился на 23,6% по сравнению с прошлым годом.
Дополнительно приводится информация о внешнеторговой динамике в других регионах: в марте страны Европейский союз зафиксировали рекордные расходы на закупку российского сжиженного природного газа за последний год, что указывает на сохраняющийся высокий спрос на энергоресурсы на мировом рынке.
