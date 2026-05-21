Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост импорта СПГ и угля из России зафиксировали в Японии

Япония нарастила закупки российских энергоресурсов в апреле, следует из данных Министерства финансов Министерство финансов Японии, на которые ссылается РИА Новости.

Япония нарастила закупки российских энергоресурсов в апреле, следует из данных Министерства финансов Министерство финансов Японии, на которые ссылается РИА Новости. Речь идет о заметном росте импорта газа и угля на фоне расширения внешнеторговых потоков между странами.

По данным статистики, в апреле поставки сжиженного природного газа из Россия в Япония увеличились на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт каменного угля вырос на 128,5%.

Отдельно фиксируется расширение поставок по ряду товарных категорий. Так, импорт железа и стали увеличился на 48,6%, а поставки овощей выросли более чем в три раза — на 203%.

Параллельно отмечается рост экспортных поставок из Япония в сторону Россия. В апреле объем японского экспорта увеличился на 23,6% по сравнению с прошлым годом.

Дополнительно приводится информация о внешнеторговой динамике в других регионах: в марте страны Европейский союз зафиксировали рекордные расходы на закупку российского сжиженного природного газа за последний год, что указывает на сохраняющийся высокий спрос на энергоресурсы на мировом рынке.

Читайте также: Рост цен на мороженое в России вызвал призыв к проверке производителей.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.