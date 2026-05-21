Коллеги и начальство — главные источники стресса на работе у красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным опроса SuperJob, жители Красноярска чаще всего испытывают стресс на работе из-за поведения коллег и отношения руководства.
Главным раздражителем стали коллеги — на них указали 17% опрошенных. Чаще всего речь идет о конфликтах, грубости, сплетнях и «токсичной» атмосфере в коллективе. На втором месте — отношение руководителей к подчиненным (14%), а 10% участников опроса отмечают непрофессионализм начальства. Далее следуют некомпетентность коллег и нестабильность работы компании (по 7%).
Также красноярцы называли другие источники стресса: авралы (5%), перегрузки, клиенты, хаос в процессах, отсутствие задач и низкая зарплата (по 3%). При этом 13% респондентов заявили, что не испытывают стресса на работе.
Исследование также показало различия в восприятии: мужчины чаще раздражаются из-за некомпетентности руководства и коллег, а женщины — из-за поведения коллектива, клиентов и общей неорганизованности процессов.