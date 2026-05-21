КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала апреля российская валюта укрепилась по отношению к доллару примерно на 12%.
Это лучший результат среди всех мировых валют. Напомним, что сегодня курс доллара составляет 70.95 рублей, как и летом 2022 года.
Причина — огромные доходы экспортёров нефти и газа, которые выросли в три раза с февраля 2026 года.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
Отметим, что благодаря падению курса доллара, резко возросла скупка валюты российскими гражданами в виду приближения летнего отпускного сезона.
Ведь, например, проживание в отеле на заграничном курорте стало значительно дешевле, чем в Сочи.
