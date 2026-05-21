ЦИПР-2026: «Норникель» делает ставку на российские разработки для развития независимой ИТ-инфраструктуры и связи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Нижнем Новгороде продолжает работу конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Накануне, в ходе мероприятия компания «Норникель» заключила несколько соглашений о стратегическом партнерстве для развития независимой ИТ-инфраструктуры и связи.
В условиях недоступности западных технологий компания делает ставку на российские разработки.
Критичным вызовом для компании остается обеспечение стабильной связью труднодоступных промышленных площадок и судов на Северном морском пути, где традиционные спутниковые группировки не справляются из-за технических ограничений.
Для решения этой задачи «Норникель» подписал соглашение с БЮРО 1440 — создателем российской низкоорбитальной спутниковой системы. Разработки компании обеспечат широкополосный интернет нового поколения в Арктике и на изолированных территориях.
Директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норникеля» Виктория Повелицина, после подписания соглашения, отметила: «Мы фиксируем наше намерение стремительно двигаться в сторону работы с российскими поставщиками. Это помогает не только нам, но и нашим производителям ПО: они получают потенциальных заказчиков, настроенных на внедрение инноваций. “Норникель”, в частности, заинтересован в появлении отечественных спутниковых решений нового поколения, способных обеспечить стабильную высокоскоростную связь даже в самых труднодоступных регионах. Совместно с БЮРО 1440 мы планируем тестировать и развивать такие технологии для использования в производственных процессах, мониторинге объектов и повышении эффективности управления».
Еше одно соглашение было подписано с МТС. Оно направлено на обеспечение транспортной среды передачи данных на промышленных объектах. Партнерство направлено на развитие совместных решений на базе беспроводного широкополосного доступа — частных и публичных сетей стандартов LTE и 5G.
Параллельно «Норникель» масштабирует сорсинг базового программного обеспечения, в частности внедрение российского ПО для организации удаленного доступа сотрудников. Пилотный проект успешно завершен, полномасштабное развертывание системы пройдет уже в этом году.
Четвертое соглашение заключено с разработчиком систем защиты данных «Киберпротект». Партнерство сфокусировано на технологической независимости, совместной апробации новых решений и развитии ИТ-компетенций, что особенно актуально на фоне кадрового дефицита в отрасли.
Ранее на форуме ЦИПР Норникель«заключил два соглашения в области информационной безопасности — с Yandex Cloud и “Кросстех”.
