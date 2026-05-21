ЦИПР-2026: «Норникель» делает ставку на российские разработки для развития независимой ИТ-инфраструктуры и связи

Директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норникеля» Виктория Повелицина, после подписания соглашения, отметила: «Мы фиксируем наше намерение стремительно двигаться в сторону работы с российскими поставщиками. Это помогает не только нам, но и нашим производителям ПО: они получают потенциальных заказчиков, настроенных на внедрение инноваций. “Норникель”, в частности, заинтересован в появлении отечественных спутниковых решений нового поколения, способных обеспечить стабильную высокоскоростную связь даже в самых труднодоступных регионах. Совместно с БЮРО 1440 мы планируем тестировать и развивать такие технологии для использования в производственных процессах, мониторинге объектов и повышении эффективности управления».