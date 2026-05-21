Поставки нефти в Японию с Ближнего Востока в апреле упали на 67,2%

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Поставки нефти с Ближнего Востока в Японию сократились в апреле на 67,2% по сравнению с показателем того же месяца в 2026 году из-за военных действий в зоне Персидского залива и блокады Ормузского пролива. Они составили чуть более 3,8 млн килолитров (один килолитр — около 6,289 барреля — прим. ТАСС), сообщило министерство финансов страны.
Это самая незначительная месячная закупка нефти Японией с Ближнего Востока за все время ведения такой статистики с 1979 года. Одновременно в апреле на 79,4% уменьшились поставки из этого региона нефтепродуктов, включая нафту, необходимую для производства пластмасс, пластиковой упаковки и т. п.
До начала нынешнего кризиса в зоне Персидского залива Япония импортировала более 90% необходимой ей нефти с Ближнего Востока. Токио сейчас пытается восполнить сокращение этих закупок за счет расширения поставок из других регионов и использования собственных стратегических запасов нефти.