Поставки нефти в Японию с Ближнего Востока в апреле упали на 67,2%

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Поставки нефти с Ближнего Востока в Японию сократились в апреле на 67,2% по сравнению с показателем того же месяца в 2026 году из-за военных действий в зоне Персидского залива и блокады Ормузского пролива. Они составили чуть более 3,8 млн килолитров (один килолитр — около 6,289 барреля — прим. ТАСС), сообщило министерство финансов страны.