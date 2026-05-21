Названы 12 признаков подозрительных переводов: когда банки могут заблокировать карту

Эксперт проекта «Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России» Моифинансы.рф Дмитрий Модель в беседе с KP.RU назвал 12 признаков подозрительных переводов, из-за которых банки могут приостановить операцию или заблокировать ее для дополнительной проверки. Часть критериев уже давно действует, а новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года.
По словам эксперта, банки продолжают ориентироваться на шесть базовых признаков. В их числе: наличие реквизитов получателя в базе мошеннических операций Центробанка РФ; использование устройства, ранее замеченного в подозрительных переводах; нетипичная активность клиента: крупные суммы, ночные операции или резкое изменение привычного поведения.
Подозрение вызовут и переводы людям, фигурирующим в уголовных делах о мошенничестве. Вдобавок сведения о получателе могут быть во внутренней базе подозрительных переводов вашего банка, который ведет свой собственный список «неблагонадежных» получателей. Кроме того, специалист отметил сигналы операторов связи о необычной активности, например шквал звонков и СМС перед платежом.
В 2026 году финансовые организации стали учитывать шесть новых технических признаков. В список входит слишком медленная бесконтактная операция в банкомате. Снятие наличных через NFC может быть признано подозрительным, если время обмена между картой и банкоматом превышает допустимое.
Банк также может получить «сигнал тревоги» от НСПК (Национальная система платежных карт), которая может обнаружить компрометацию данных вашей карты или «цифрового двойника».
Отдельное подозрение банков вызывают смены номера телефона менее чем за двое суток до перевода, а также признаки вредоносного ПО на вашем телефоне или удаленного доступа на вашем устройстве.
Дополнительное внимание банки теперь обращают на попытку внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты и крупные переводы новым получателям, особенно если незадолго до этого клиент переводил себе значительные суммы через СБП.
