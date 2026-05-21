Названы пять правил, которые помогут избежать блокировки карты: что следует делать

Эксперт проекта «Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России» Дмитрий Модель в беседе с KP.RU рассказал, как избежать блокировки банковской карты из-за подозрительных переводов.
По его словам, банки все активнее используют системы мониторинга и мгновенно реагируют на операции, которые могут быть связаны с мошенничеством или отмыванием денег. Поэтому он посоветовал придерживаться пяти правил, чтобы карту случайно не заблокировали.
Главное правило, которое назвал эксперт, — никому не передавать данные карты, ПИН-коды, пароли и коды из СМС. Даже сотрудники банка не имеют права запрашивать такую информацию.
Модель также предостерег россиян от участия в схемах с переводом чужих денег через свою карту. Подобные операции считаются дропперством и могут привести не только к блокировке счета, но и к уголовной ответственности.
Отдельное внимание специалист советует уделить безопасности смартфона: приложения нужно скачивать только из официальных магазинов. Кроме того, после смены номера телефона важно сразу обновить данные в банке и временно отказаться от крупных переводов новым получателям. Еще одна полезная мера — подключение уведомлений обо всех операциях, чтобы быстро заметить подозрительную активность и вовремя заблокировать карту.
Ранее сайт KP.RU рассказал, как отличить настоящее банковское уведомление от ловушки мошенников.
Банк заблокировал мою карту: Пошаговая инструкция, что делать в такой ситуации.