ВАРПЭ: Россия вернула лидерство на китайском рыбном рынке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия стала крупнейшим поставщиком рыбопродукции в Китай в 2025 году и сохранила позиции в первом квартале 2026 года, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
«В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на $3,42 млрд, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%. Эквадор, который четыре года подряд сохранял титул крупнейшего поставщика морепродуктов в КНР, с долей 13,7% ($3,25 млрд) спустился на второе место. В первом квартале 2026 года российские рыбаки укрепили позиции, поставив в Китай рыбопродукцию почти на $1,1 млрд. Доля России в китайском импорте выросла с 13,8% до 16,2%, а Эквадора снизилась с 14,6% до 14%», — говорится в сообщении.
Как отметил президент ассоциации Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, Китай является крупнейшим импортером российской рыбы и всегда был одним из основных стратегических партнеров для российских рыбаков.
«Пятнадцать лет — с 2005 до 2020 годы — Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай. В 2021 году пальму первенства забрал Эквадор, который к этому времени стал крупнейшим в мире производителем креветки. Эта страна Латинской Америки, к слову, с нуля создала рынок креветки в Китае, нарастив долю в китайском импорте с 0−1% до более чем 13% за десять лет», — рассказал он.
Зверев также подчеркнул, что Россия стала первой страной, открывшей для Китая премиум морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. «Сегодня Китай — крупнейший в мире потребитель этой продукции. Позже по нашему пути пошли Эквадор и Норвегия», — добавил он.
«Одновременно с развитием внутреннего потребления российской рыбопродукции мы развивали сырьевой экспорт на перерабатывающие предприятия Китая — это мороженые минтай, треска, лососевые и др. Такая политика позволила России долгие годы удерживать лидерство на китайском рынке. И вернуть его также помогла эта стратегия — мы наращиваем экспорт мороженого минтая, сельди, трески для переработки, живого краба, сурими, другой продукции глубокой переработки — для внутреннего потребления. Одновременно развиваем новые направления поставок, например, палтуса, икры минтая. Как показал проведенный ВАРПЭ в 2024 году анализ, потенциал экспорта в Китай не исчерпан — к 2030 году поставки могут вырасти в 1,7 раза, почти до $4,88 млрд», — рассказал президент ассоциации.