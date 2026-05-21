ВАРПЭ: Россия вернула лидерство на китайском рыбном рынке

«Одновременно с развитием внутреннего потребления российской рыбопродукции мы развивали сырьевой экспорт на перерабатывающие предприятия Китая — это мороженые минтай, треска, лососевые и др. Такая политика позволила России долгие годы удерживать лидерство на китайском рынке. И вернуть его также помогла эта стратегия — мы наращиваем экспорт мороженого минтая, сельди, трески для переработки, живого краба, сурими, другой продукции глубокой переработки — для внутреннего потребления. Одновременно развиваем новые направления поставок, например, палтуса, икры минтая. Как показал проведенный ВАРПЭ в 2024 году анализ, потенциал экспорта в Китай не исчерпан — к 2030 году поставки могут вырасти в 1,7 раза, почти до $4,88 млрд», — рассказал президент ассоциации.