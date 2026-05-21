Skyeng и "Купибилет" назвали барьеры для самостоятельных путешествий россиян

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Каждый третий — 34% — опрошенный россиянин не решается путешествовать самостоятельно из-за языкового барьера. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса бронирования «Купибилет» (ТАСС ознакомился с текстом документа).
«Главным барьером для каждого третьего россиянина остается неуверенность в своих навыках: 34% респондентов сообщили, что плохо знают иностранный язык и поэтому выбирают организованные туры вместо самостоятельных поездок. При этом 26% признались, что планируют поездки самостоятельно даже с плохим знанием языка — с помощью онлайн-переводчика или искусственного интеллекта», — сообщили эксперты.
Согласно исследованию, только 5% опрошенных уверенно планируют поездки самостоятельно именно потому, что хорошо знают иностранный язык. При этом еще 20% владеют языком, но все равно предпочитают готовые туры: чаще всего ради удобства и экономии времени.
Среди тех, кто выбирает туры, наиболее частой сложностью кажется организация поездки: почти 40% респондентов признались, что не понимают, где бронировать билеты и жилье, как проверять отзывы и выстраивать маршрут. Еще 33% переживают, что не контролируют свой бюджет и не могут спланировать траты, а 19% отметили, что им просто не хватает времени на подготовку путешествия. Страх потеряться или попасть в неприятную ситуацию беспокоит 4% опрошенных.
«Если вы переживаете, но хотите попробовать путешествовать за границу и потренировать навык общения на другом языке, выберите для поездки такие страны, как Турция, Таиланд, Болгария, ОАЭ — здесь большое количество русскоязычного населения, и путешествие будет максимально комфортным для вас. Интересно, что порядка 45% туристов, которые путешествуют за границу, выбирают для путешествий именно такие направления: страны с “легким английским” или даже страны СНГ, где можно всегда разговаривать на родном языке», — отмечается в исследовании.
В опросе приняли участие более 1 200 россиян из городов-миллионников.