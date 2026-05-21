В Ростове продолжается реализация масштабного проекта реконструкции системы ливневой канализации (Бассейн № 1)

Как доложил главе города Александру Скрябину директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов, в настоящее время работы идут в соответствии с графиком. Ежедневно на объекте трудятся 58 человек, 23 ед. техники.
Завершено устройство строительных площадок, также проведены археологические работы по сохранению объектов культурного наследия «Кочевье “Балка Котельникова”. Сейчас ведутся строительные работы по линейной части, в том числе устройство котлованов, открытая прокладка водовыпуска и другие.
Напомним, что это первый крупный проект по строительству и реконструкции сетей ливневой канализации, реализуемый на территории города за последние 30 лет. И он стал возможным благодаря поддержке и участию Губернатора РО Юрия Слюсаря.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.