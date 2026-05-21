Под Омском закрыли нелегальное производство угля в зоологическом заказнике

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе выездной проверки совместно со специалистами органов контроля выявила факт самовольного занятия земельного участка на территории государственного природного зоологического заказника «Высокий увал».
Установлено, что на площади 7011 кв. метров заказника восточнее д. Степановка Саргатского района местным жителем незаконно организовано производство древесного угля путем термообработки лесоматериалов в металлических емкостях (бочках) в промышленных масштабах.
На участке допущено размещение шлака (сажи) и иных отходов, выжигание сухой растительности, нарушение плодородного слоя почвы, а также проезд и стоянка транспортных средств, что является грубым нарушением режима охраны особо охраняемой природной территории (ООПТ).
По итогам проверки в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
В настоящее время проводятся мероприятия по расчету ущерба, причиненного почве, а виновным лицом принимаются меры по очистке территории, вывозу использовавшихся при производстве древесного угля металлических бочек и иного оборудования.
Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.