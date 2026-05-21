В Иркутске по Народной программе «Единой России» завершены строительные работы поликлиники 15

Шестиэтажное здание (один подземный и пять надземных этажей) возведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», госпрограммы «Развитие здравоохранения» и народной программы. Финансирование составило более 2 млрд рублей, общая площадь — 10,1 тыс. кв. м.
— Накануне службой стройжилнадзора проведена итоговая проверка, которая подтвердила соответствие построенного объекта проектной документации и его готовность к введению в эксплуатацию. Подрядчик выполнил свою работу качественно, и теперь новое здание будет служить пациентам долгие годы, — отметил Александр Галкин.
Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену (332 — для взрослых, 167 — для детей). К учреждению планируют прикрепить около 40 тысяч человек из Иркутска и Иркутского района. Здесь откроют рентгенологию, клинико-диагностическую лабораторию, отделения функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии, стоматологии и гинекологии.
— Сейчас идёт процесс передачи здания и оборудования министерству здравоохранения, получения лицензии и укомплектования штата. После завершения всех этих процедур поликлиника сможет открыть свои двери и принять первых пациентов — произойдёт это ориентировочно в июле, — сказала Наталья Дикусарова.