В Иркутске по Народной программе «Единой России» завершены строительные работы поликлиники 15

Строительная готовность нового здания для Иркутской городской поликлиники № 15 в предместье Рабочее достигла 100%. О планах завершить этот объект глава региона Игорь Кобзев говорил ещё во время послания областному парламенту в апреле. Качество работ проверили зампреды правительства Александр Галкин и Наталья Дикусарова.

Источник: ТК Город

Шестиэтажное здание (один подземный и пять надземных этажей) возведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», госпрограммы «Развитие здравоохранения» и народной программы. Финансирование составило более 2 млрд рублей, общая площадь — 10,1 тыс. кв. м.

— Накануне службой стройжилнадзора проведена итоговая проверка, которая подтвердила соответствие построенного объекта проектной документации и его готовность к введению в эксплуатацию. Подрядчик выполнил свою работу качественно, и теперь новое здание будет служить пациентам долгие годы, — отметил Александр Галкин.

Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену (332 — для взрослых, 167 — для детей). К учреждению планируют прикрепить около 40 тысяч человек из Иркутска и Иркутского района. Здесь откроют рентгенологию, клинико-диагностическую лабораторию, отделения функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии, стоматологии и гинекологии.

— Сейчас идёт процесс передачи здания и оборудования министерству здравоохранения, получения лицензии и укомплектования штата. После завершения всех этих процедур поликлиника сможет открыть свои двери и принять первых пациентов — произойдёт это ориентировочно в июле, — сказала Наталья Дикусарова.

