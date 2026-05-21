Магазины одежды в России ждёт новая волна закрытий

Аналитики связывают это с ростом издержек, уходом покупателей на маркетплейсы и снижением эффективности торговых площадей.

Источник: Om1 Омск

До конца 2026 года в России может пройти новая волна закрытий магазинов одежды и других фэшн-арендаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков CORE.XP.

Главной причиной называют перераспределение спроса в пользу маркетплейсов. Всё больше покупателей выбирают онлайн-площадки, из-за чего традиционным магазинам в торговых центрах становится сложнее сохранять прежнюю посещаемость и выручку.

На ситуацию также влияют рост издержек, увеличение цен на сырьё, повышение НДС, высокие кредитные ставки и неопределённость потребительского спроса на фоне инфляции. В таких условиях ритейлеры закрывают менее эффективные торговые точки.

По словам директора подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгении Прилуцкой, в первом квартале 2026 года на фэшн-арендаторов пришлось почти 48,6% всех закрытий в торговых центрах Москвы. При этом доля закрытий по площади выросла на 19 процентных пунктов. Это может говорить об уходе с рынка игроков, занимавших крупные помещения.

Ранее эксперты также отмечали, что более половины товаров популярных марок в России уже продаётся онлайн.