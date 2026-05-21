Дети во все времена замечательные. Учитель года о миссии педагога в школе

Молодые педагоги-мужчины в современной школе на вес золота. Работа сложная, ответственности много, зарплата скромная. Не лучше ли пойти в курьеры, где хорошо платят? «Учитель года-2026» в Нижегородской области, учитель биологии и химии школы № 118 Нижнего Новгорода Роман Смирнов уверен: есть в профессии учителя бесценные моменты. В первую очередь это горящие интересом к знаниям глаза детей.
Как остаться у доски, несмотря на все трудности, и быть счастливым, Роман Смирнов рассказал nn.aif.ru.
Подбирал ключи.
Злата Медушевская, nn.aif.ru: Роман Николаевич, сегодня конкурс в педагогические вузы достаточно высок, но большинство их выпускников работать в школы не приходят. Как получилось, что вы всё-таки стали школьным учителем?
Роман Смирнов: Здесь, наверное, стоит начать издалека. Уже в средней школе мне очень нравились и легко давались химия и биология. В старшей школе поступил в лицей с биолого-медицинским уклоном. Мечтал пойти в медицинскую академию и стать педиатром.
С детьми я всегда находил общий язык. У меня есть младший брат, да и с детьми друзей родителей часто оставляли за старшего. В силу обстоятельств в медакадемию я не поступил и пошёл в педагогический вуз. В 2018 году пришёл преподавать в школу № 118 с углублённым изучением отдельных предметов в Нижнем Новгороде. Но я в профессии не по остаточному принципу: мол, лечить не получилось — пойду учить. В школе я нашёл всё, что хотел, и, возможно, даже больше.
— Многие ещё во время стажировки понимают, что работа в школе — не их удел. Мол, рисуешь себе идиллические картины про послушных деток за партами, а на деле всё иначе. Получается, вы это первое испытание прошли успешно?
— Разумеется, первая практика в школе — это колоссальная проверка. Но мне кажется, если человек в принципе умеет общаться с другими людьми и может понять, где провокация, то шансы найти контакт есть.
Дети, конечно, начинают с новыми, особенно молодыми, педагогами прощупывать границы допустимого. У меня так тоже было. Я понял: с первой встречи ты в душу не западёшь. Надо подбирать к ребятам ключи. И, кстати, не ко всем получится — с этим тоже надо смириться. Педагогика ведь не про тотальную любовь, а про честный договор. Моя задача — не переделать их под себя, а услышать.
— Какие ещё есть трудности в работе у современных молодых учителей в школе?
— Порой молодым педагогам не хватает поддержки старших. Правда, у меня таких проблем не было. Мои коллеги ввели меня в курс дела, рассказали про рабочую программу, календарно-тематические планы, объяснили многие тонкости. В вузе этому не то чтобы не учат, но внимания большого не уделяют, а это важная часть работы учителя.
Ещё я столкнулся с тем, что для меня в школе учитель был непоколебимым авторитетом, источником знания: он говорит — я внимаю. Сейчас мы от этого образа отходим. Учитель в наши дни — это навигатор в мире знаний. Его задача — чтобы дети сами в процессе деятельности на уроках к этим знаниям пришли. С этой ролью надо справляться.
У меня, кстати, никогда не было конфликтов с родителями, хотя о таких моментах многие сегодня говорят. Недопонимания были. Некоторые родители не прослеживают связь количества нагрузки с качеством образования: почему вы им так много задаёте? Почему они столько пишут на уроках? Здесь важно донести: объём информации действительно часто позволяет лучше знать предмет. Но ещё важнее объяснить, что обучение — это марафон, а не спринт. Если ребёнок умеет выдерживать нагрузку, он выдержит и экзамены, и дедлайны во взрослой жизни.
В поисках звёздочек химии.
— Сегодня много говорят о том, что учителя должны быть ещё и хорошими психологами. В современной школе есть проблемы буллинга. Некоторые дети сложно переживают период подготовки к экзаменам.
— Буллинг как явление был в школе всегда, просто называли его иначе. Как значимый для детей взрослый учитель я, безусловно, должен быть вовлечён в эту тему. С детьми в рамках классных часов обязательно надо проговаривать проблему негативных последствий межличностных отношений.
Я со своей стороны всегда стремлюсь донести до ребят: если ты стал жертвой буллинга, твоей вины в этом нет. Второй важный момент: сегодня травишь ты — не исключено, что завтра начнут травить и тебя. Система буллинга очень полярная. Причём надо понимать: смена класса или школы здесь не поможет. Важно выйти на разговор с привлечением психологов, социальных педагогов. В конце концов, буллинг — это не только про агрессию, но и про трусость.
По поводу подготовки к экзаменам: мы с коллегами стремимся донести до учеников, что любая оценка на самом сложном экзамене — это оценка вас в моменте. Это не приговор на всю жизнь, которая на самом деле долгая. Здесь важно подготовиться психологически. Намного ценнее знания, которые вы сохраните на много лет после окончания школы. Именно они делают вас свободными, а не строчка в аттестате.
— От трудностей перейдём к радостям. За что вы любите свою профессию и до сих пор ей верны?
— Конечно, бесценна искренняя детская благодарность. Недавно на перемене подошла девочка из класса, где я сейчас не преподаю, и попросила объяснить материал. Я помог — она сдала проверочную на пять. Потом подошла и сказала: «Роман Николаевич, спасибо!».
Бесценна и благодарность от родителей. Помню, несколько лет назад на выпускном в девятом классе ко мне подошёл отец ученицы: «Роман Николаевич, можно я вам руку пожму? Вы — легенда!».
Вроде бы высокие слова, но в этот миг ты понимаешь: может быть, всё неслучайно… Педагогика ведь и держится на таких тихих победах. Не на грантах и рейтингах, а на моменте, когда ребёнок вдруг говорит: «Я понял».
Радуют успехи учеников. Я себя в последнее время ощущаю «химическим» скаутом, который, начиная с восьмого класса, пытается отыскать тех самых звёздочек, кто продолжит в старшей школе обучение в нашем химико-биологическом классе.
Советую ребятам пробовать себя в олимпиадах, выполнять научно-исследовательские работы. А вдруг «выстрелит» и их это конкурсное движение увлечёт? Нет? Значит, будет важный жизненный опыт. Олимпиада — это не медаль, это билет в мир, где ошибка не катастрофа, а начало открытия.
По-моему, дети отдают предпочтение тем предметам, уроки которых им интересны, а интерес всегда начинается с личности педагога. И здесь одно неправильное слово может ребёнка от твоего предмета отвернуть навсегда. Одно грубое движение — и свеча гаснет.
Покрутили нитку на уроке.
— Говорят, что современные дети не способны просто сидеть и слушать учителя — приходится искать новые формы работы у доски. У вас есть свои педагогические ноу-хау?
— Я считаю, что дети во все времена замечательные. Они отличаются от других поколений, но всё равно замечательные. Современные ученики привыкли к интерактивности, визуализации. Им важна смена видов деятельности. Задача профессионала — все эти моменты учесть и интегрировать их в урок. Мне химия как предмет позволяет использовать шаростержневые модели, делать опыты, показывать презентации. Есть где развернуться!
На открытом уроке на региональном этапе конкурса «Учитель года» у меня была тема «Белки». Класс был гуманитарный, и я решил рассказать о структуре белка на примере простой шерстяной нитки. Мы её и покрутили, и покомкали, и поскладывали вместе. Мне кажется, ребят, у которых химия — непрофильный предмет, я заинтересовал. Когда сухое понятие «вторичная структура» становится в их руках осязаемой спиралью, они сами начинают задавать вопросы. И это гораздо ценнее любого моего монолога.
Ученики сегодня ценят прикладной характер знаний. Нередки вопросы: «А как мне это в жизни пригодится?» При этом дети открыты к диалогу, но с соблюдением личных границ.
— Как привлечь молодых специалистов в школы?
— Важно повышение престижа профессии, и дело не только в деньгах. Приятно читать в СМИ позитивные истории учителей, а не негатив. Таких историй должно быть больше.
Конечно, важна конкурентная оплата труда. Много лет назад услышал такое высказывание одного из учителей: «Если у меня будет маленькая нагрузка — мне нечего будет есть. Если большая — мне некогда будет есть». Это правда жизни. Заработок учителя сегодня часто зависит от его нагрузки…
Надо развивать систему наставничества в педагогических коллективах, не бросать молодых специалистов в омут с головой, в огромный объём информации. Ну и сами молодые учителя должны в голове формулировать свою миссию, знать, для чего они идут в школу. Победа в конкурсе «Учитель года» на региональном уровне стала для меня неожиданностью, но, безусловно, вдохновила на будущую работу.