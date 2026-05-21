За «Монетную неделю» жители края обменяли монет на общую сумму 5,3 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля.
За 13 дней акции в банки и торговые точки края обратились 1493 человека. Они достали из копилок и карманов более 1,1 млн монет на общую сумму 5,3 млн рублей.
Общая сумма, которую красноярцы зачислили на счета или обменяли на банкноты, на 20% превысила показатель прошлой осени.
Особенностью этой «Монетной недели» стало расширение географии пунктов приема. Впервые к акции масштабно подключились магазины не только федеральных, но и крупной локальной торговой сети, где можно было оперативно обменять мелочь на купюры без визита в банк. Для многих это стало решающим фактором.
Кроме того, приятным бонусом для коллекционеров и детей стали памятные монеты с героями серии «Фиксики», которые выдавали некоторые банки в качестве поощрения за возврат металлических денег в оборот.