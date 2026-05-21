На Кубани клонированная корова дала первое потомство. Звездочка из Усть-Лабинского района родила телочку Дарену весом 39 килограммов. Об этом сообщили в группе компаний «Прогресс Агро».
«Произошло событие, которое в мире биотехнологий называют важным подтверждением теории: клонированная корова по кличке Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем. Это результат большого научного эксперимента, призванного решить практическую задачу -сохранить выдающиеся генотипы высокопродуктивного скота», — сказали в группе компаний.
Беременность и роды Звездочки проходили без осложнений. Ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению. Отмечается, что это редкий случай для клонированных животных, которые склонны к крупноплодию, пишет ТАСС.
Теленок растет так же, как и ровесники, показывает хорошие привесы и чувствует себя отлично. Молоко Звездочки, по результатам исследования, не отличается по вкусу от обычного. Сейчас продуктивность коровы достигает 31 кг — за год показатель составит 12 тонн. Специалисты, учитывая объемы молока, которые давала мать Звездочки, ожидают рекордных надоев.