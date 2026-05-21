Сбер профинансировал первый проект комплексного развития территорий в Таганроге с применением искусственного интеллекта

Ростовское отделение Сбербанка и компания «СЗ “Единство” заключили первую в Таганроге сделку по финансированию комплексного развития территорий (КРТ).
На участке площадью 3 гектара появится современный жилой квартал, а управление стройкой впервые на Дону будет усилено корпоративными ИИ-решениями на базе платформы ГигаЧат Бизнес.
Ростовское отделение Сбербанка открыло кредитную линию для строительства нового жилого квартала в исторической части Таганрога. Проект будет реализован на участке, ограниченном улицами Чехова, Транспортная, Калинина и 2-я Советская. Финансирование первой очереди уже составило 700 млн рублей, а общий подтвержденный лимит по проекту достигает 2 млрд рублей сроком до 5 лет.
Планировочная структура квартала исключает точечную застройку: девелопер делает ставку на комфортную среду. Проект предусматривает возведение многоквартирных домов средней этажности с плотностью не более 12 500 кв. метров на гектар. Помимо жилья, здесь появятся детские площадки, современные спортивные зоны, благоустроенные места для отдыха и озеленения. Полностью завершить строительство застройщик планирует к маю 2028 года.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «Это знаковая сделка не только для Таганрога, но и для всей нашей практики взаимодействия с застройщиками. Мы видим, как трансформируется отрасль: сегодня девелоперу мало просто получить финансирование. Бизнесу нужны инструменты для повышения эффективности на каждом этапе стройки. Поэтому помимо классического проектного финансирования мы предложили партнеру инновационную ИТ-составляющую. Впервые в регионе застройщик комплексно использует ГигаЧат Бизнес для закрытия рутинных задач производственно-технического отдела. Искусственный интеллект берет на себя контроль исполнительной документации и расчет объемов работ — это позволяет людям сосредоточиться на стратегическом развитии объекта. Рассчитываем, что этот опыт станет отправной точкой для цифровизации строительного сектора по всему региону».
Так, донскому застройщику помогают узкопрофильные AI-агенты платформы ГигаЧат Бизнес, которые закрывают два критически важных участка работы.
Первый агент автоматически анализирует исполнительную документацию перед отправкой на заключение о соответствии (ЗОУС), мгновенно выявляя недочеты и ошибки. Второй — контролирует выполнение подрядных работ, сверяя объемы выполненных задач и предотвращая возможные финансовые потери от завышенных смет. Дополнительно внедрен ассистент для юристов, оперативно сопровождающий правовые вопросы девелоперского цикла.
Результатом интеграции ИИ в стройку стало повышение производительности труда сотрудников и минимизация временных затрат на проверку документации и контроль качества выполняемых работ.
Самвел Алтунян, директор СЗ «Единство»: «Для нас проект КРТ в Таганроге — стратегически важный. Спасибо команде Сбера за то, что выступили не просто кредитором, а полноценным технологическим партнером. Искусственный интеллект дает инженерам ПТО и юристам возможность заниматься реальными проблемами, а не рутинными процессами. Уверен, что синергия надежного финансирования и цифровых технологий позволит нам сдать действительно качественный и современный квартал».
Источник: пресс-служба Сбербанка.