Сбер профинансировал первый проект комплексного развития территорий в Таганроге с применением искусственного интеллекта

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «Это знаковая сделка не только для Таганрога, но и для всей нашей практики взаимодействия с застройщиками. Мы видим, как трансформируется отрасль: сегодня девелоперу мало просто получить финансирование. Бизнесу нужны инструменты для повышения эффективности на каждом этапе стройки. Поэтому помимо классического проектного финансирования мы предложили партнеру инновационную ИТ-составляющую. Впервые в регионе застройщик комплексно использует ГигаЧат Бизнес для закрытия рутинных задач производственно-технического отдела. Искусственный интеллект берет на себя контроль исполнительной документации и расчет объемов работ — это позволяет людям сосредоточиться на стратегическом развитии объекта. Рассчитываем, что этот опыт станет отправной точкой для цифровизации строительного сектора по всему региону».