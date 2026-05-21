Системная работа Авиакомпании NordStar по повышению производительности труда способствует развитию транспортной отрасли в целом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авиакомпания NordStar приняла участие в форуме по повышению производительности труда, который состоялся 19 мая 2026 года в Красноярске.
Мероприятие объединило представителей федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний страны и стало ключевой площадкой для обсуждения эффективных практик, направленных на повышение производительности в различных отраслях экономики.
Красноярский край был выбран местом проведения форума благодаря высоким результатам в сфере повышения производительности труда: регион является лидером Сибири, а его Региональный центр компетенций входит в пятерку лучших в России. Участники обсудили успешные примеры внедрения бережливых технологий, которые уже демонстрируют значимый экономический эффект и будут учтены при реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Руководство авиакомпании NordStar во главе Генерального директора — Леонида Мохова приняло участие в работе форума. Руководители авиакомпании рассказали о результатах проекта по повышению производительности труда в цехе технического обслуживания воздушных судов и поделились планами на 2026 год. Основной акцент был сделан на достигнутом росте производительности на 20% — значимом показателе для отрасли, где высокие требования к качеству и безопасности определяют специфику работы. Также были обозначены дальнейшие шаги по совершенствованию процессов и повышению эффективности использования ресурсов.
Озвученные авиакомпанией NordStar результаты вызвали живой интерес участников и получили высокую оценку со стороны представителей экспертного сообщества и региональных центров компетенций. Отмечено, что системный подход авиакомпании к оптимизации процессов может служить примером для предприятий других отраслей.
Участие авиакомпании NordStar в форуме подчеркнуло важность обмена опытом между предприятиями различных отраслей и подтвердило вклад авиакомпании в развитие современных подходов к повышению производительности труда. Представленные результаты демонстрируют, что системная работа в этом направлении способствует укреплению позиций компании и развитию транспортной отрасли в целом.