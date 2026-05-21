Системная работа Авиакомпании NordStar по повышению производительности труда способствует развитию транспортной отрасли в целом

Руководство авиакомпании NordStar во главе Генерального директора — Леонида Мохова приняло участие в работе форума. Руководители авиакомпании рассказали о результатах проекта по повышению производительности труда в цехе технического обслуживания воздушных судов и поделились планами на 2026 год. Основной акцент был сделан на достигнутом росте производительности на 20% — значимом показателе для отрасли, где высокие требования к качеству и безопасности определяют специфику работы. Также были обозначены дальнейшие шаги по совершенствованию процессов и повышению эффективности использования ресурсов.