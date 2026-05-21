Свежие огурцы и помидоры стремительно дешевеют в волгоградских магазинах

В регионе продолжается снижение цен на популярные овощи.

Источник: Комсомольская правда

Свежие огурцы и помидоры продолжают становится доступнее в магазинах Волгоградской области. За прошедшую неделю, с 13 по 18 мая, эти популярные овощи значительно подешевели, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Огурцы потеряли в цене 10,3% и теперь их можно приобрести примерно за 105 рублей. Помидоры стали дешевле на 9,9%. В среднем, в магазинах этот всесезонный овощ продают за 184 рубля. Важно отметить, что основные ингредиенты для легкого летнего салата показывали снижение цен и на предыдущей неделе. Тогда стоимость огурцов упала на 17,4%, а помидоров — на 15,4%.