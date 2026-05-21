Красноярский лен втрое увеличил поставки в Китай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 3,4 тыс. тонн льна, предназначенного для экспорта в Китай.
Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на экспорт было исследовано 1,1 тыс. тонн продукции.
Для Красноярского края лен остается нетипичной сельскохозяйственной культурой, однако местные хозяйства вводят его в севооборот из-за спроса на внутреннем рынке и за рубежом. Перед отправкой продукция проходит контроль в аккредитованной лаборатории филиала.
Семена льна проверяют по показателям качества и безопасности. Специалисты оценивают вкус, цвет, запах, влажность, содержание сорной и масличной примеси, зараженность вредителями, наличие вредных примесей, токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО и остаточного количества пестицидов.
Все проверенные партии красноярского льна соответствовали установленным требованиям и были отправлены по месту назначения.