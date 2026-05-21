5 лет проезд был формальным: Алексей Лошкин осмотрел ход строительства дороги в Парковом

Сейчас ведутся земляные работы, для организации поворота необходимо снести несколько деревьев и ларьков по улице Бейвеля.
Объект осмотрел глава Челябинска Алексей Лошкин. Он рассказал, что пять лет жители не могли добиться строительства подъезда к своим домам, так как земля была частной.
— Более пяти лет проезд существовал только формально, — сказал мэр. — В прошлом году я поставил задачу, и мы сумели договориться с частной компанией, которая передала в дар муниципалитету указанный земельный участок. Здесь появится полноценная автодорога с тротуарной сетью с обоих сторон.
Ширина двухполосной дороги составит шесть метров, длина — 460 метров. Ширина тротуаров — от двух до четырех метров. Будет установлен светофор, так как недалеко находится школа. Дорога соединит улицу Бейвеля и в перспективе улицу Шмакова, строительство которой продолжится. Движение планируется запустить до октября 2026 года.