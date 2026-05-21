Зачем полицейские массово наведались в LRT

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) проинспектировали вагоны легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в ведомстве 21 мая 2026 года, во время проверки основное внимание уделили вопросам безопасности пассажиров и соблюдению общественного порядка.

«Стражи порядка осмотрели вагоны, станции и технические системы. Были изучены меры безопасности, а также условия для безопасного нахождения пассажиров. В МВД подчеркнули, что обеспечение правопорядка и безопасности на объектах LRT остается одним из ключевых направлений работы», — отметили в МВД.

Работу LRT в Астане 16 мая 2026 года запустил президент Касым-Жомарт Токаев. На следующий день там наблюдался ажиотаж, не обошлось без нештатных ситуаций, которые в CTS объяснили нарушением пассажирами правил безопасности. Позже стало известно, что только за 17 мая LRT воспользовались 100 тысяч пассажиров.