Зачем полицейские массово наведались в LRT

Работу LRT в Астане 16 мая 2026 года запустил президент Касым-Жомарт Токаев. На следующий день там наблюдался ажиотаж, не обошлось без нештатных ситуаций, которые в CTS объяснили нарушением пассажирами правил безопасности. Позже стало известно, что только за 17 мая LRT воспользовались 100 тысяч пассажиров.