В Смоленской области успешно реализуются инвестиционные проекты

Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время рабочего визита посетил одно из ключевых промышленных предприятий региона, где реализуется инвестпроект, заключенный на ПМЭФ в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие специализируется на выпуске жестяной банки для консервной продукции.

За прошедшее с 2024 г время компания построила современный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 10 тыс. кв. м., запущена новая производственная линия.

Общий объём инвестиций в проект составил свыше 1 млрд рублей. Его реализация позволила увеличить объём выпуска продукции до 40 млн единиц в месяц, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции до 14 видов. Сейчас на комбинате продолжается монтаж ещё двух производственных линий.

Продукция комбината обеспечивает порядка 18% от общей потребности России в таре для консервации. Василий Анохин пообещал работникам и руководству предприятия продолжить оказывать всестороннюю помощь для дальнейшего развития производства.