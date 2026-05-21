В Смоленской области успешно реализуются инвестиционные проекты

Предприятие специализируется на выпуске жестяной банки для консервной продукции.
За прошедшее с 2024 г время компания построила современный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 10 тыс. кв. м., запущена новая производственная линия.
Общий объём инвестиций в проект составил свыше 1 млрд рублей. Его реализация позволила увеличить объём выпуска продукции до 40 млн единиц в месяц, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции до 14 видов. Сейчас на комбинате продолжается монтаж ещё двух производственных линий.
Продукция комбината обеспечивает порядка 18% от общей потребности России в таре для консервации. Василий Анохин пообещал работникам и руководству предприятия продолжить оказывать всестороннюю помощь для дальнейшего развития производства.