Тенге пошел вверх, но рынок все еще нервничает

Несмотря на позитивную динамику, валютный рынок продолжает жить в режиме тревожного ожидания: нефть дешевеет, геополитика давит, а инвесторы по-прежнему осторожны, передает DKNews.kz.
По итогам торгов среды на KASE доллар США остановился на отметке 471,99 тенге, и это стало небольшим, но важным сигналом для рынка: национальная валюта смогла частично отыграть прежние потери.
На первый взгляд кажется, что все дело в нефти. Однако ситуация сейчас интереснее. Казахстан по-прежнему сильно зависит от сырьевого сектора, но свежие данные показывают: тенге укрепляется не только благодаря нефтяным доходам.
Номинальный эффективный курс тенге в апреле вырос на 2,1% за месяц. Даже если исключить влияние нефтяного экспорта, рост составил 1,8%. Это говорит о более широком укреплении национальной валюты. Еще заметнее выглядит динамика реального эффективного курса — в марте он прибавил около 4% месяц к месяцу. Проще говоря, тенге усиливается не только «на бумаге», но и с учетом инфляции и покупательной способности.
Рост фиксируется сразу по отношению к ключевым валютам: доллару, евро, российскому рублю, китайскому юаню. Для экономики это важный момент. Сильный тенге помогает сдерживать импортируемую инфляцию — то есть рост цен на товары, которые Казахстан закупает за рубежом. А значит, давление на кошельки казахстанцев становится чуть слабее. Но есть и обратная сторона. Слишком быстрое укрепление валюты редко бывает исключительно хорошей новостью. Когда тенге дорожает, казахстанским производителям становится сложнее конкурировать с импортом. Зарубежные товары автоматически выглядят дешевле и привлекательнее, а экспортерам приходится бороться за прибыль на внешних рынках. Особенно чувствительным это становится для несырьевого бизнеса — компаний, которые не связаны с нефтью и металлами. Фактически рынок сейчас оказался между двумя реальностями: с одной стороны — более стабильные цены и снижение инфляционных рисков; с другой — давление на внутреннее производство и экспорт.
Дополнительную нервозность создает ситуация на нефтяном рынке. Стоимость Brent опустилась до $102,51 за баррель после появления осторожного оптимизма вокруг возможного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы начали снижать «премию за риск», которая ранее поддерживала нефтяные котировки. Пока это скорее ожидания, чем реальные изменения: «Никаких реальных фактов нет, переговоры продолжаются». Именно поэтому отношение к риску на глобальных рынках остается умеренно негативным. Любая новая новость по геополитике способна резко изменить настроение инвесторов — а вместе с ним и курс тенге.
На четверг аналитики ожидают следующие диапазоны торгов: доллар США — 465−475 тенге, евро — 540−555 тенге, российский рубль — 6,55−6,75 тенге, китайский юань — 69−70 тенге. Пока тенге выглядит уверенно, но рынок все еще слишком чувствителен к нефти, геополитике и внешнему фону. А значит, спокойствие на валютном рынке может оказаться временным.