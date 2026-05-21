Тенге пошел вверх, но рынок все еще нервничает

Рост фиксируется сразу по отношению к ключевым валютам: доллару, евро, российскому рублю, китайскому юаню. Для экономики это важный момент. Сильный тенге помогает сдерживать импортируемую инфляцию — то есть рост цен на товары, которые Казахстан закупает за рубежом. А значит, давление на кошельки казахстанцев становится чуть слабее. Но есть и обратная сторона. Слишком быстрое укрепление валюты редко бывает исключительно хорошей новостью. Когда тенге дорожает, казахстанским производителям становится сложнее конкурировать с импортом. Зарубежные товары автоматически выглядят дешевле и привлекательнее, а экспортерам приходится бороться за прибыль на внешних рынках. Особенно чувствительным это становится для несырьевого бизнеса — компаний, которые не связаны с нефтью и металлами. Фактически рынок сейчас оказался между двумя реальностями: с одной стороны — более стабильные цены и снижение инфляционных рисков; с другой — давление на внутреннее производство и экспорт.