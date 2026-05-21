Турпоток в Крым вырастет на 10%

Согласно данным статистики бронирований, в 2026 году турпоток в Крым увеличится на 10%. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Ожидания более 10% роста курортной сферы к прошлому году. Этот прогноз основывается на количестве бронирований. Это подтвержденные данные», — сказал руководитель регионального парламента в эфире радио «Спутник в Крыму».
По словам главы законодательной власти республики, такие изменения могут повлечь за собой рост и в других сферах. В частности, может увеличиться объем покупки недвижимости, и при этому будут использоваться кредитные средства.
«То есть, тут цепочка может сработать, потому что товаров на продаже в Крыму много», — добавил Константинов.