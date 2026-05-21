Экопроект на миллиарды: в Алматы построят уникальный завод

Уже 29 мая в мегаполисе начнется строительство современного завода по энергетической утилизации отходов, передает DKNews.kz.
Проект стоимостью 145,5 миллиарда тенге реализует китайская компания Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd — один из крупнейших игроков в сфере waste-to-energy в Азии.
О запуске проекта стало известно по итогам встречи Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем совета директоров компании Дай Даого. И судя по заявлениям сторон, речь идет не просто о заводе, а о попытке кардинально изменить подход к мусору в Казахстане.
Мусор превратят в электричество.
По данным правительства, предприятие сможет перерабатывать до 2 тысяч тонн отходов в сутки и вырабатывать до 60 МВт электроэнергии. Это означает, что часть алматинского мусора больше не будет отправляться на полигоны — его будут использовать как источник энергии.
Кроме того, запуск завода позволит:
сократить выбросы CO₂ примерно на 200 тысяч тонн ежегодно;
экономить около 800 тысяч кубометров полигонного пространства в год;
создавать «зеленую» электроэнергию для города.
Для Алматы, который регулярно сталкивается с проблемами экологии и загрязнения воздуха, проект может стать одним из самых заметных инфраструктурных решений за последние годы.
«Это важный проект для страны».
Во время встречи Олжас Бектенов подчеркнул, что экологическая модернизация сегодня является одной из ключевых задач государства.
«Лидеры наших стран — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин — создают для нас хорошие возможности для развития экономических отношений. Китайская Народная Республика является одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров. Мы приветствуем приход компании Hunan на казахстанский рынок и готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку совместным проектам. Во время нашей встречи в прошлом году был дан хороший импульс данному значимому для страны проекту», — отметил Олжас Бектенов.
В правительстве считают, что подобные проекты должны стать частью новой экологической политики Казахстана, где отходы рассматриваются уже не как проблема, а как ресурс.
Строительство займет два года.
Председатель совета директоров компании Дай Даого сообщил, что объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в течение двух лет.
«У нас есть уверенность, что в течение двух лет мы полностью завершим все наши работы. Мы знаем, что со стороны Президента Казахстана и Правительства сейчас проводится большая работа, связанная с “зеленым” развитием страны. Мы стремимся и работаем над тем, чтобы стать крупным проектом, который действительно внесет вклад в “зеленое” развитие Казахстана и привлечение инвестиций», — заявил Дай Даого.
На этапе строительства обещают создать не менее 700 временных рабочих мест. После запуска завода на постоянной основе будут трудоустроены около 120 человек.
Что еще появится вместе с заводом.
Проект не ограничивается только переработкой мусора. Инвесторы также планируют создать три «зеленых» центра, которые будут заниматься:
обеспечением надежного электроснабжения;
внедрением цифровых решений;
поставкой чистого тепла для промышленных объектов и города зимой.
Параллельно планируется запуск специальных производственных и образовательных баз для локализации технологий, выпуска запчастей и подготовки казахстанских специалистов.
Фактически речь идет о формировании новой экологической индустрии вокруг одного проекта.
Почему это важно для Алматы.
Сегодня Алматы остается одним из самых загрязненных городов Казахстана. Рост населения, увеличение объемов отходов и переполненные полигоны годами создают нагрузку на экологию мегаполиса.
Если проект действительно заработает в заявленные сроки, город может получить сразу несколько эффектов:
уменьшение объемов мусора на полигонах;
дополнительный источник электроэнергии;
новые рабочие места;
снижение экологической нагрузки.
По итогам встречи Премьер-министр поручил профильным госорганам обеспечить полное сопровождение проекта, чтобы завод был введен в эксплуатацию без задержек.