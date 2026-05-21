Сын экс-главы Нацбанка Беларуси Павла Каллаура возглавил «Цептер Банк»

Сын экс-главы Национального банка Беларуси Павла Каллаура возглавил «Цептер Банк». Подробности сообщили в финансовом учреждении.
Решением наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банка» 11 мая 2026 года на должность председателя правления был назначен Алексей Каллаур.
Назначение, обращают внимание в банке, соответствует стратегии дальнейшего развития финансового учреждения. Речь идет про укрепление позиций банка, внедрение инновационных финансовых решений, а также повышение качества клиентского обслуживания и развитие современных цифровых сервисов.
В банке отметили многолетний опыт Каллаура в банковском секторе, в сфере информационных технологий и цифровой трансформации бизнеса.
Тем временем Нацбанк с 1 июня 2026 года выпускает в обращение новую 200-рублевую банкноту.
Ранее адвокат сказала, могут ли белорусы получать зарплату больше двух раз в месяц.
Кроме того, Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 21 мая.